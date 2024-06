Amazon, il prezzo del tablet è crollato: 80% di sconto

Fonte foto: Amazon

Ci sono alcune occasioni in cui le offerte disponibili su Amazon sono talmente straordinarie da sembrare quasi delle truffe. Ma non lo sono, anzi permettono di risparmiare centinaia di euro su alcuni prodotti selezioni. Oggi siamo di fronte a una di quelle promo e vi suggeriamo di approfittarne subito: lo sconto totale è dell"80%. Stiamo parlando dell’offerta disponibile sul Blackview Tab30, tablet molto interessante che si adatta a diversi utilizzi, sia il classico da divano per vedere film e serie TV, sia uno più specifico per il mondo del lavoro, grazie alla possibilità di aggiungere una tastiera Bluetooth.

A catturare l’attenzione, però, è l’offerta che si compone di un doppio coupon sconto. Sulla pagina prodotto di Amazon è presente un primo coupon che fa risparmiare ben il 50% e poi un secondo che fa abbassare il prezzo di altri 120 euro. In questo modo lo paghi meno di 80 euro e fai un super affare. Devi essere molto veloce: il numero di coupon è limitato e la promo potrebbe terminare molto presto. Per quanto riguarda il tablet Blackview c’è poco da dire: schermo da 10 pollici, ottime prestazioni, fotocamera per fare call di lavoro e massima compatibilità con tutte le app che utilizzi maggiormente.

N.B. Per vedere il prezzo scontato è necessario cliccare sul banner e applicare i due buoni sconto sulla pagina prodotto di Amazon.

Blackview Tab30

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Blackview Tab30: prezzo, offerta e sconto Amazon

Torna disponibile una delle offerte più amate dagli utenti in questi ultimi mesi. Su Amazon è disponibile il tablet Blackview Tab30 con un doppio sconto che fa crollare il prezzo a soli 79,99 euro invece di 399,99 euro. Come detto si tratta di un doppio sconto: a un primo coupon che fa scendere il prezzo del 50% puoi aggiungere un secondo buono sconto che ti fa risparmiare altri 120 euro. Come capita spesso con questa tipologia di promo, il numero di coupon e di buono sconto è limitato, quindi devi essere molto rapido nell’approfittarne. La disponibilità è immediata e la consegna viene effettuata anche nel giro di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Lo puoi testare con tutta calma grazie alla possibilità di effettuare il reso fino a 14 giorni dall’acquisto.

Blackview Tab30

Blackview Tab30: la scheda tecnica

Veniamo ora alle caratteristiche tecniche di questo device mobile. Partiamo dalla RAM, da 6 gigabyte, mentre la memoria interna di partenza è di 64 gigabyte, espandibile fino a 1 terabyte con una scheda di memoria TF. Connessione super veloce, con il Wi-Fi 6 di ultima generazione.

Schermo da 10 pollici ad alta risoluzione ideale per chi gioca o guarda contenuti streaming. Batteria da 5100mAh, per un utilizzo continuo fino a 15 ore (anche guardando video o ascoltando musica). Per quanto concerne la fotocamera, troviamo quella posteriore da 5 megapixel e quella anteriore da 2 megapixel. Molto comoda da portare grazie alle dimensioni slim e leggere che lo rendono maneggevole e utilizzabile anche quando sei in viaggio in treno o senza supporto per appoggiarlo. Ma non manca anche una porta USB di tipo C e un jack per cuffie da 3,5 mm separato. Insomma, un tablet da non lasciarsi scappare a quel prezzo.

Blackview Tab30