Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Grandi novità per i conti correnti nell’area SEPA: dal 2025 si potranno ricevere bonifici istantanei in entrata e in uscita con le commissioni dei bonifici ordinari

A partire da gennaio 2025, entreranno in vigore nuove disposizioni per i titolari di conto corrente nell’area SEPA (Single Euro Payments Area) a seguito all’applicazione del Regolamento europeo n. 886/2024.

L’obiettivo è quello di semplificare le procedure di pagamento, agevolando le transazioni commerciali e promuovendo l’utilizzo di strumenti tracciabili.

Bonifici SEPA, cosa cambia dal 9 gennaio 2025

A partire dal 9 gennaio 2025, stando a quanto imposto dal Regolamento europeo, tutti gli istituti bancari operanti all’interno dell’Unione Europea dovranno garantire ai propri clienti la possibilità di ricevere bonifici istantanei.

Sebbene questa particolare tipologia di transazione sia disponibile già da diverso tempo, molti correntisti non hanno ancora la possibilità di riceverli, dovendo attendere i tempi di elaborazione dei bonifici tradizionali.

Dai prossimi giorni, però, gli istituti di credito dovranno implementare le misure necessarie per consentire a tutti la ricezione di bonifici istantanei in entrata. Questa disposizione si applica a tutti i conti correnti nell’Unione Europea, mentre gli Stati dello Spazio Economico Europeo che utilizzano valute diverse dall’euro (Liechtenstein, Islanda e Norvegia) avranno tempo fino al 9 luglio 2027 per adeguarsi.

L’introduzione sarà graduale e, successivamente alla ricezione, il prossimo passo riguarderà la possibilità di inviare denaro tramite bonifico istantaneo. In questo caso, le banche che operano in UE, avranno tempo fino al 9 ottobre 2025 per conformarsi a questo standard europeo.

Diversi istituti di credito su tutto il territorio hanno già esteso l’accesso ai bonifici istantanei sia in entrata che in uscita a una buona fetta della propria clientela, consentendo agli utenti titolari di un conto corrente di familiarizzare in anticipo con queste novità.

Il discorso, però, non si applica universalmente e per saperne di più è consigliabile contattare il proprio istituto per verificare l’eventuale adozione delle nuove misure o avere un’idea più precisa sull’implementazione del servizio.

Cosa cambia per gli utenti

Nell’introduzione di questa novità, rimane centrale la privacy dei clienti, un discorso cruciale soprattutto per i servizi di home banking. Quindi, considerando che i bonifici istantanei devono essere disponibili entro 10 secondi, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, l’Unione Europea ha stabilito precise regole per l’invio, tra cui la verifica della corrispondenza tra l’intestatario dell’IBAN indicato e il beneficiario.

Infine, è importante sottolineare che le banche dovranno applicare commissioni equivalenti a quelle previste per i bonifici ordinari, che saranno progressivamente sostituiti da questo nuovo sistema. Il costo effettivo varia a seconda dell’istituto di credito; nell’area SEPA, l’invio oscilla mediamente tra 0,37 euro e 4,37 euro, ma non potranno essere applicati supplementi per l’istantaneità del trasferimento.

Un bel risparmio per utenti privati e aziende che non solo potranno contare su una modalità di invio e ricezione del denaro molto più efficiente e molto più rapida, ma avranno anche un notevole risparmio.