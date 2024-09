Bosch, deciso il futuro della serie tv

Fonte foto: Amazon Prime Video

Bosch: L’eredità si concluderà con la terza stagione, che è attesa in streaming su Prime Video il prossimo anno. Ma non sarà davvero la fine delle storie di Harry Bosch. «Per 10 anni, Bosch e Bosch: L’eredità sono state due delle serie più importanti per Prime Video, Freevee e Amazon MGM Studios», ha detto in una nota stampa Vernon Sanders, responsabile dei contenuti televisivi di Amazon MGM Studios. «Sono una testimonianza del potere duraturo dell’universo narrativo che Michael Connelly ha costruito per i fan. Siamo orgogliosi dell’impatto che queste serie hanno avuto e siamo entusiasti che Michael, Titus, Henrik e il team creativo abbiano altre storie da raccontare nel mondo di Bosch».

Bosch: cosa sappiamo della nuova serie

Il riferimento di Sanders, con quel «altre storie da raccontare», è prima di tutto all’ultima stagione di Bosch: L’eredità, attesa per marzo 2025 su Prime Video: la data esatta non è ancora stata annunciata.

In programma c’è però anche «la nostra nuova serie su Ballard e altro in divenire», ha concluso Sanders. Cosa sia questo altro in divenire, impossibile dirlo già oggi. Su Ballard, invece, ci sono diverse informazioni interessanti.

Ad anticipare questa novità è stato anche il produttore esecutivo Michael Connelly, che è autore dei romanzi da cui sono tratte le serie tv di Bosch. Connelly ha scritto sui social che la terza stagione di Bosch: L’eredità è «il nostro miglior lavoro» fino a questo momento e sarà una degna conclusione di una storia andata avanti, tra serie originale e sequel, per dieci stagioni.

«Ma non temete», ha aggiunto, «attualmente stiamo lavorando alla serie di Renée Ballard».

I’m happy to announce that the third season of Bosch: Legacy will premiere on Prime in March. I think it’s our best yet. It will also be the last season, bringing to a fitting close a 10 season run with this character, played so well by Titus Welliver. But fear not, we 🧵1/7 pic.twitter.com/bpO339Sqns — Michael Connelly (@Connellybooks) September 6, 2024

Serie tv su Ballard: trama, cast e data di uscita

La serie tv su Ballard sarà uno spin-off di Bosch e avrà come protagonista appunto la detective Ballard che, con grande umanità e determinazione, si troverà a capo della nuova divisione casi irrisolti del Dipartimento di Polizia di Los Angeles: un’unità sovraccarica di lavoro, costituita da volontari e praticamente priva di finanziamenti.

Non un lavoro facile, insomma, ma in più le indagini la porteranno a scoprire una preoccupante cospirazione: per fermarla, preservando sia la sua unità sia la sua vita, chiederà l’aiuto dell’amico in pensione Harry Bosch.

La serie tv su Ballard uscirà su Prime Video nell’autunno 2025.

Chi è la detective Ballard

La detective Ballard non è un personaggio familiare ai fan della serie tv e il motivo è che verrà presentata per la prima volta sullo schermo solo nel finale della terza stagione di Bosch: L’eredità.

Interpretata da Maggie Q, si tratta sempre di un personaggio nato dalla penna di Michael Connelly, ma non ancora inserito nel franchise.