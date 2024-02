Asciugatrice Bosch a prezzo mai visto: oggi la paghi pochissimo

Fonte foto: Bosch

In autunno e inverno – e in alcuni giorni della primavera – riuscire ad avere capi asciutti in poco tempo è un’impresa difficilissima, quasi al limite dell’impossibile. A meno che non si abbia un’asciugatrice in casa, ovviamente.

Elettrodomestici come la Bosch WTH85V08II Serie 4, infatti, sono diventati un must have (o quasi) per la stragrande maggioranza delle famiglie del Bel Paese. Efficienti e facili da utilizzare, permettono di asciugare capi di tutti i tipi in pochissimo tempo e poterli indossare così ogni volta che si vuole. Anche se fuori sta diluviando. E grazie a tecnologie proprietarie, è in grado di abbattere considerevolmente i consumi energetici, evitando di pesare troppo sulla bolletta. Insomma, un supporto indispensabile oggi disponibile a un prezzo eccezionale: lo sconto senza precedenti garantito da Amazon ti fa risparmiare centinaia di euro: l’asciugatrice Bosch non è mai stata così conveniente.

Bosch, prezzo (quasi) dimezzato per l’asciugatrice: sconto e prezzo finale

L’asciugatrice a pompa di calore Bosch Serie 4 è disponibile su Amazon con uno sconto del 47% al livello più basso fatto mai registrare: non la troverai a un prezzo più conveniente. Comprandola adesso la paghi 449,90 euro contro gli 849,00 euro del prezzo consigliato dal produttore tedesco. I calcoli sono piuttosto semplici: ti costa 400 euro in meno rispetto al listino.

Bosch WTH85V08II Serie 4 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Dotata di una capacità di 8 chilogrammi, l’asciugatrice Bosch Serie 4 oggi in offerta su Amazon semplificherà in maniera drastica la gestione del tuo bucato. Dotata di tecnologie avanzate per ridurre i tempi di asciugatura e, al tempo stesso, ottimizzare i consumi energetici, è perfetta per le esigenze di famiglie di 4 o più persone.

La tecnologia AutoDry capisce da sé quando il carico è asciutto (o si sta per asciugare) e adatta di conseguenza la durata del ciclo. I suoi sensori misurano costantemente la temperatura e l’umidità per proteggere il tuo bucato dalle alte temperature e da un’asciugatura eccessiva, garantendo così un’asciugatura sempre perfetta.

Il sistema SensitiveDrying, poi, si prende cura del tuo bucato in modo perfetto immettendo aria calda e delicata da tutti i lati. A questo risultato contribuisce in maniera determinante anche la forma del cestello, che fa sì che il bucato non si appiattisca e non si sgualcisca.

Grazie ai vari programmi di asciugatura disponibili, poi, potrai avere capi asciutti anche in poche decine di minuti. Il programma Rapido 40′, come dice anche il nome, promette di asciugare il tuo bucato (composto da pochi capi sintetici o in fibra di cotone) in poco più di mezz’ora. Un sistema avanzato di monitoraggio della temperatura assicurerà che i capi non siano eccessivamente stressati nel corso del ciclo di asciugatura e siano già pronti da indossare una volta terminato.

