Bose ha presentato ufficialmente la nuova soundbar Bose Smart Ultra. Evoluzione diretta della precedente Smart Soundbar 900, i due dispositivi hanno molte specifiche tecniche in comune, ma l’azienda statunitense per questo modello ha aggiunto alcune interessanti novità come, ad esempio, la funzione Dialogue Boost, basata sull’intelligenza artificiale, utilizzata per migliore migliorare la resa sonora dei dialoghi.

Oltre a questo non manca nemmeno la compatibilità con alcune delle tecnologie audio più conosciute come Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby TrueHD e Dolby Digital Plus.

Bose Smart Ultra: scheda tecnica

Bose Smart Ultra è una soundbar all-in-one dal design compatto (5,8×104,5x 10,7 cm) e dal peso contenuto di 5,8 Kg, specifiche che la rendono la soluzione ottimale anche per le stanze di dimensioni più modeste che, con questo dispositivo, potranno comunque avere un comparto audio più performante rispetto a quello integrato in una smart TV.

La soundbar è compatibile con Dolby Atmos e, sfruttando i due driver up-firing con tecnologia PhaseGuide, riesce a creare un suono tridimensionale, virtualizzando la posizione degli altoparlanti e posizionandoli dove serve nella stanza.

Quando l’utente ascolta un contenuto che non è compatibile con il Dolby Atmos, utilizzando tecnologia TrueSpace la soundbar miscela l’audio e, sempre grazie ai driver up-firing, simula un effetto tridimensionale.

Inoltre, con la funzione QuietPort, è possibile migliorare la riproduzione dei bassi, eliminando la distorsione per una migliore resa sonora.

Tra le varie novità della Bose Smart Ultra c’è Dialogue Boost che, sfruttando l’intelligenza artificiale, riesce a bilanciare in automatico il suono riprodotto in modo che i dialoghi siano sempre in risalto, ma senza coprire gli altri effetti sonori.

Disponibile anche la funzione di calibrazione Adaptiq che permette alla soundbar di analizzare l’acustica della stanza in cui viene posizionata (tramite microfono integrato) e auto regolare in piena autonomia le impostazioni audio.

Le opzioni di connettività comprendono una porta HDMI (con eARC), un ingresso ottico utile per collegare una console o un impianto audio e una porta USB, da utilizzare esclusivamente per il servizio di assistenza. Presenti, naturalmente, il Bluetooth e il WiFi per collegare il dispositivo ai televisori o agli smartphone senza il bisogno di utilizzare ulteriori cavi. La soundbar è compatibile anche con AirPlay 2 di Apple, Google Chromecast e Spotify Connect.

Utilizzando l’app Bose SimpleSync è anche possibile collegare la soundbar agli atri altoparlanti Bose o agli auricolari compatibili, per migliorare ulteriormente il proprio impianto audio domestico.

Naturalmente sarà possibile controllare la Bose Smart Ultra e tutte le sue funzionalità tramite l’applicazione ufficiale App Bose Music o utilizzando i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

Bose Smart Ultra: prezzo e disponibilità

La soundbar Bose Smart Ultra può essere preordinata sul sito ufficiale di Bose e su Amazon al prezzo di 999,95 euro, con l’uscita ufficiale che è prevista per i prossimi giorni.

