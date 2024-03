C'è ancora domani di Paola Cortellesi arriva in tv e streaming

Fonte foto: Netflix

Con più di 5,3 milioni di spettatori e oltre 36 milioni di euro di incassi, C’è ancora domani di Paola Cortellesi è stato il film più visto al cinema in Italia nel 2023. Acclamato da pubblico e critica, sarà presto disponibile in streaming su più di una piattaforma. Il risultato eccezionale ottenuto al botteghino ha fatto entrare questo film nella storia del cinema italiano: sono solo quattro le produzioni nazionali che hanno incassato di più. Il film è stato inoltre premiato come Film dell’anno ai Nastri d’argento 2024 e ha ottenuto la Menzione speciale miglior opera prima, il Premio speciale della giuria e il Premio del pubblico alla Festa del Cinema di Roma dello scorso anno, durante la quale era stato presentato in anteprima.

La trama di C’è ancora domani

C’è ancora domani è scritto, diretto e interpretato da Paola Cortellesi, che ha firmato soggetto e sceneggiatura insieme a Furio Andreotti e Giulia Calenda. Il film è una produzione Wildside, società del gruppo Fremantle, e Vision Distribution, società del gruppo Sky, ed è prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa.

La trama è ambientata a Roma nella seconda metà degli anni ’40, mentre l’Italia è un Paese ancora diviso tra lo slancio ottimista verso il futuro e gli strascichi tragici della Seconda guerra mondiale appena conclusa. La storia ruota attorno a Delia, una donna definita esclusivamente dai suoi ruoli di moglie e madre di tre figli. A casa comanda Ivano, il marito, che quando non è a lavoro si fa rispettare con le parole e a volte con la violenza. L’unico per cui Ivano ha rispetto è suo padre, un anziano dispotico di cui Delia si deve prendere cura.

Per la protagonista i momenti di felicità sono le occasionali confidenze e leggerezze con l’amica Marisa e l’imminente matrimonio della figlia. La primogenita Marcella è infatti fidanzata con un giovane borghese, Giulio, e spera di andarsene presto da casa per iniziare una nuova vita. Anche la madre è felice per la figlia, per la quale non desidera altro che un buon marito. Almeno fino a quando la donna non riceve una lettera misteriosa che le dà il coraggio di rovesciare i piani prestabiliti e immaginare un futuro diverso e migliore.

Il cast di C’è ancora domani

Oltre a Paola Cortellesi nei panni della protagonista Delia, il cast di C’è ancora domani include Valerio Mastandrea (nei panni di Ivano, marito di Delia), Romana Maggiora Vergano (ovvero Marcella, figlia di Delia e Ivano), Giorgio Colangeli (che interpreta Sor Ottorino, il padre di Ivano), Emanuela Fanelli (Marisa, amica di Delia) e Vinicio Marchioni (Nino).

C’è ancora domani in streaming

C’è ancora domani sarà disponibile da domenica 31 marzo 2024 in streaming su Netflix. Sempre domenica 31 marzo è prevista anche la messa in onda su Sky Cinema Uno alle 21:15 e su Sky Cinema Due alle 21.45. Il film resterà disponibile in streaming su NOW e on demand.