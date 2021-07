Il caricatore USB che fa felice tutta la famiglia

Smartphone, tablet, smartwatch, smart band per il fitness, cuffiette wireless, speaker Bluetooth e, perché no, un bel powerbank: la lista dei dispositivi mobili a batteria che popolano le nostre case è ormai è lunga e ognuno di essi va ricaricato, con la dovuta frequenza.

Ricarica che, nella stragrande maggioranza dei casi, avviene tramite un normalissimo caricatore USB. Tanti caricatori USB, uno per ogni dispositivo, uno per ogni presa elettrica libera della casa. Decisamente troppi, ormai, anche perché ci sono alternative più razionali ed eleganti, come i caricatori multipresa ad alta potenza che sono in grado di ricaricare più dispositivi contemporaneamente, anche in modo abbastanza veloce. Caricatori che occupano una sola presa elettrica e ci “costringono" a caricare tutti i dispositivi in un unico punto, una sorta di “hub di ricarica" grazie al quale, finalmente, possiamo anche mettere un po’ di ordine in casa. Come scegliere un caricatore USB multiporta? Ecco un prodotto di buon livello, che ci fa capire cosa cercare in dispositivi di questo tipo.

Anker PowerPort 10: il caricabatterie con 10 porte da 60W

Anker PowerPort 10 è un caricatore multiplo USB con ben 10 porte di ricarica, tutte in formato USB-A. E’ dotato delle tecnologie PowerIQ e VoltageBoost, per regolare la quantità di energia inviata ad ogni dispositivo ed evitare sovraccarichi.

Ha una potenza complessiva di ben 60W, da dividere per tutti i dispositivi collegati: con pochi dispositivi la ricarica è veramente veloce (se il dispositivo accetta le alte potenze di ricarica, ovviamente). In più ha un LED che indica il funzionamento e un pulsante di accensione e spegnimento sul retro.

Anker PowerPort 10: quanto costa

Anker PowerPort 10 è stato progettato per diventare il punto di riferimento per la ricarica in casa o in ufficio e fa ottimamente il duo dovere: su Amazon ha collezionato infinite recensioni positive, moltissime verificate, ed è Amazon’s Choice tra i caricatori multipli USB.

Il motivo sta anche nel prezzo, che non è affatto alto per un caricatore da ben 10 porte: Anker PowerPort 10 costa 30 euro.

Anker PowerPort 10 – Caricabatterie USB 10 porte – Potenza massima 60W