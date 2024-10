Fonte foto: SBS

SBS ha annunciato l’arrivo sul mercato di una nuova linea di caricatori ultracompatti basati sulla tecnologia GaN (nitruro di gallio). Secondo l’azienda si tratta di una “vera e propria rivoluzione” nel campo della ricarica, grazie a performance superiori rispetto al silicio.

Il GaN, infatti, è un semiconduttore che, per via delle sue caratteristiche chimico fisiche, permette a produttori come SBS di realizzare chip più compatti e in grado di gestire una potenza di ricarica più elevata (velocizzando, quindi, la ricarica delle batterie dei dispositivi) senza il rischio di un surriscaldamento dei componenti che potrebbe danneggiare la batteria.

Il ricorso al GaN ha permesso a SBS di realizzare la nuova generazione di caricatori, chiamata Extra Slim GaN Charger, composta da due modelli che andranno a rafforzare la già ricca gamma di prodotti per la ricarica dell’azienda che già propone alcuni caricatori in grado di sfruttare le potenzialità nitruro di gallio.

Caricatori GaN di SBS: caratteristiche

I nuovi caricatori Extra Slim GaN Charger hanno uno spessore ridotto ad appena 1 cm e, sfruttando le caratteristiche del GaN, possono garantisce una ricarica efficiente e senza rischi di surriscaldamento. La nuova gamma comprende due diversi caricatori GaN. Il primo modello è da 30 W ed ha uno spessore di 1 cm oltre a una porta USB-C in grado di supportare la ricarica con una potenza massima di 30 W.

Per una ricarica ancora più veloce c’è il modello da 67 W, anche in questo caso caratterizzato da uno spessore di 1 cm. Questo modello ha due porte USB-C per una potenza di uscita complessiva di 67 W. Questo secondo caricatore di SBS è in grado, quindi, di ricaricare due dispositivi in contemporanea, risultando ancora più comodo e utile nell’utilizzo di tutti i giorni.

I nuovi prodotti SBS che sfruttano le potenzialità del nitruro di gallio puntano ad offrire la possibilità di offrire un accesso più semplice alla ricarica rapida, senza rischi legati al surriscaldamento e con il vantaggio di poter garantire dimensioni più compatte rispetto ai modelli tradizionali a base di silicio, rendendo più agevole l’uso in mobilità.

Caricatori GaN di SBS: quando arrivano

SBS non ha ancora svelato tutti i dettagli relativi alla commercializzazione internazionale della nuova gamma Extra Slim GaN Charger. I due nuovi modelli annunciati in questa settimana saranno disponibili sul mercato nel corso dei prossimi mesi ed arriveranno anche in Italia. Per il momento, non sono stati ufficializzati i prezzi di lancio dei nuovi caricatori GaN. Un annuncio di in tal senso dovrebbe, in ogni caso, arrivare a breve.