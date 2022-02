E' quasi Carnevale e lui sta tornando: il tubo sonoro di LoL

Carnevale 2022 inizia giovedì 24 febbraio e finisce martedì 1 marzo, quindi siamo ancora in tempo per acquistare vestiti, costumi e gadget per divertirsi durante questa festa tutta pagana, ma decisamente spassosa. Quest’anno Carnevale non sarà festeggiato in modo pieno e libero, ma di certo andrà molto meglio che nei due anni precedenti. Ecco, allora, che bisogna farsi trovare pronti.

Ad esempio con un grande classico del 2021, che molto probabilmente diventerà un must di Carnevale 2022: il mitico tubo sonoro, il tormentone di LoL prima stagione, quello usato da Frank Matano per far ridere gli altri concorrenti. L’anno scorso è andato letteralmente a ruba, forse proprio perché gli italiani non hanno potuto festeggiare un granché fuori casa e si sono dovuti arrangiare dentro. Quest’anno il prezzo di questo gadget divertente sta già salendo da qualche giorno: è il segno che lo vedremo spesso a Carnevale 2022.

Come è fatto il tubo sonoro

Il tubo sonoro è un gadget di una semplicità incredibile: un bastone di plastica, da 36 centimetri di lunghezza per 4 centimetri di diametro e 30 grammi di peso, che produce un suono divertentissimo ogni volta che lo si ruota sottosopra.

Stop, non c’è altro e se non fosse stato per il grande successo dello show LoL chi ride è fuori su Amazon Prime Video, e per Frank Matano che ce lo ha portato, nessuno conoscerebbe questo gioco. Oggi, invece, tutti lo conoscono e tutti lo vogliono. Anche perché costa pochissimo.

Quanto costa il tubo sonoro

Per una volta, e per fortuna, alla semplicità di un oggetto corrisponde anche un prezzo molto basso. Il produttore del tubo sonoro, e Amazon dove è possibile comprarlo, puntano infatti su un prezzo basso e grossi volumi di vendita come è giusto che sia per un oggetto del genere.

Il tubo sonoro di Frank Matano in LoL 1 è ancora disponibile su Amazon a 12 euro di listino, ma in sconto a 8,95 euro (-3 euro, -25%). Sperando di poter festeggiare il Carnevale 2022 con meno restrizioni, quindi, è proprio il momento di prenderne uno: la disponibilità è immediata e la consegna è veloce.

