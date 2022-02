LOL 2: tutto sui conduttori Fedez e Frank Matano

Chi ha già visto la prima edizione lo sa bene: i protagonisti di LOL: Chi ride è fuori non sono soltanto i dieci comici professionisti che partecipano come concorrenti, ma anche i conduttori. Lo scorso anno erano stati Mara Maionchi e Fedez. Quest’ultimo sarà game master anche in LOL 2, ma con Frank Matano.

Il ruolo dei conduttori nel comedy show è duplice. Da una parte, aiutati dalle onnipresenti telecamere, sono loro a dover controllare i concorrenti e segnalare chi sorride o ride, determinandone l’ammonizione o l’eliminazione. I game master però potranno anche influenzare la gara: nella prima edizione li avevamo visti chiamare all’occasione alcuni partecipanti e, tramite un apposito telefono, obbligarli a improvvisare esibizioni, gag o simili. La stessa cosa probabilmente accadrà in LOL 2, con un asso nella manica in più: il comico Lillo, che potrà essere inviato in studio per mettere alla prova la serietà dei concorrenti.

Fedez: chi è il conduttore di LOL 2

A fare gli onori di casa nella cabina di regia sarà Fedez, che già nella prima edizione aveva ricoperto il ruolo di conduttore. Trattandosi di uno degli artisti più influenti dello show business italiano, il rapper, all’anagrafe Federico Leonardo Lucia, non ha bisogno di molte presentazioni.

Nella sua carriera musicale ha conquistato 73 dischi di platino e pubblicato 6 album. Nel giugno 2018 è stato l’artista italiano più giovane a esibirsi a San Siro. Ha partecipato alla prima stagione del reality thriller Amazon Original Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, vincendo in coppia con Luis Sal.

Marito di Chiara Ferragni, insieme alla moglie imprenditrice digitale ha ricevuto l’Ambrogino d’Oro 2020 per l’impegno dimostrato durante la prima ondata di pandemia da Covid-19. Nel 2021 ha partecipato al 71° Festival di Sanremo con Francesca Michielin, arrivando al secondo posto con il brano Chiamami per nome.

Frank Matano: chi è il conduttore di LOL 2

Nato nel 1989 da padre italiano e mamma statunitense, Frank Matano diventa famoso online nel 2007 pubblicando su YouTube i video dei suoi scherzi telefonici. Dal 2009 fa parte di Le Iene, prima come inviato e poi come conduttore, mentre è da cinque stagioni giudice di Italia’s Got Talent.

Ha partecipato a diversi film, tra cui Sono Tornato di Luca Miniero, e alla serie tv comica SKY The Comedians, con Claudio Bisio.

LOL: chi c’è nella seconda stagione

Oltre a Fedez, Lillo e Matano, nel cast della seconda edizione del comedy show Amazon Original ci sono Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni.

Quando e come vedere LOL 2

La seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori, prodotta da Endemol Shine Italy per Amazon Studios, e sarà distribuita in esclusiva su Prime Video. I primi quattro episodi saranno disponibili in streaming il 24 febbraio 2022 e gli ultimi due dal 3 marzo, con il gran finale.

Abbonati a Prime Video per vedere LOL – Chi ride è Fuori – Seconda Stagione