LOL: chi ride e fuori, chi ha vinto e come sarà la seconda stagione

È il fenomeno del momento, per tante persone una ventata d’aria fresca in un periodo difficile, un programma di circa sei ore completamente dedicato alla comicità e al divertimento. Parliamo di LOL: chi ride è fuori, il nuovo show di Amazon Prime Video.

Si tratta di un format giapponese che la piattaforma sta proponendo in diversi Paesi del mondo. In Italia, le prime 4 puntate sono andate online il 1° aprile, le ultime l’8 aprile, in cui si è anche scoperto il vincitore. Si tratta di uno dei comici più apprezzati e famosi del mondo del web. Già dai primi giorni di aprile il pubblico ha chiesto a gran voce una nuova stagione, proponendo tanti volti noti del panorama televisivo italiano. I co-conduttori potrebbero poi essere ancora loro, ovvero Fedez e Mara Maionchi, che hanno gestito al meglio l’intero programma. Insomma, vediamo chi è il vincitore come ha fatto a non ridere e le previsioni per la seconda stagione.

LOL: chi ride è fuori, chi è il vincitore e come ha fatto a non ridere (spoiler)

LOL: chi ride è fuori ha visto 10 partecipanti trattenere le risate e contendersi il premio finale, 100 mila euro da donare in beneficienza.

Dopo aver eliminato gli altri comici, nell’ultima puntata sono rimasti solo due noti personaggi: Katia Follesa e Ciro Priello.

La prima è una comica e conduttrice italiana, arrivata al successo nel 2014 quando insieme a Valeria Geraci partecipò a Zelig. Negli ultimi anni invece ha condotto su Real Time il programma Cake Star.

Ciro Priello invece è uno dei fondatori dei The Jackal, società di produzione formata da giovani comici e videomaker, nata nel 2005 a Napoli. Il successo dei The Jackal è partito dal web e soprattutto dal canale Youtube, dove il gruppo pubblica ancora oggi tanti video, sketch e parodie che riscuotono enorme successo e diventano molto spesso virali. Insieme a lui ha partecipato a LOL: chi ride è fuori anche Fru, sempre dei The Jackal.

E il vincitore è stato proprio Ciro Priello che fino all’ultimo secondo è riuscito a non ridere, neanche quando Katia Follesa lo ha fatto intenerire parlando di sua figlia. Ciro ha poi dichiarato di voler donare il premio ad Action Aid.

In un’intervista al Corriere della Sera ha ammesso che per non ridere cercava di bere e mangiare in modo da nascondere qualsiasi abbozzo di sorriso. Faceva anche finta di bere e poi col proseguire del gioco è entrato in una sorta di trance che escludeva la possibilità di ridere.

Nel frattempo, Fedez e Mara Maionchi guardavano l’evolversi della situazione insieme agli eliminati, naturalmente in una stanza distante dal teatro in cui andava in scena lo show.

LOL: chi ride è fuori, ci sarà una seconda stagione?

Visto il successo ottenuto dallo show non è da escludere l’arrivo di una seconda stagione. Sul web, gli utenti già fanno ipotesi sui prossimi concorrenti, da Aldo Giovanni e Giacomo a Luciana Littizzetto e Checco Zalone.

Chi già sente la nostalgia del programma può comunque reperire gli show degli altri Paesi: LOL chi ride è fuori è la versione italiana del programma giapponese Hitoshi Matsumoto Presents Documental, che conta già 9 stagioni ed è uno dei 10 programmi più visti di sempre su Amazon Prime Video in Giappone.

Amazon sta esportando lo show anche in Germania e Spagna e sembra proprio orientato a investirci, soprattutto dopo l’incredibile successo avuto nel nostro Paese.