Carte prepagate per l'estero

Una delle più grandi preoccupazioni quando si paga con carta di credito o carta di debito all’estero è quello che qualcuno possa sottrarcela o, in un nostro momento di distrazione, prendere tutti i dati e clonarla. Se ciò dovesse accadere e non dovessimo accorgercene per tempo, rischieremmo di vederci svuotare il conto senza avere tempo di agire.

Per questo motivo, le carte prepagate ricaricabili sono diventate uno dei metodi di pagamento preferiti per tutti quelli che vanno all’estero. Pur garantendo le stesse funzionalità di una “normale” carta di credito o di debito (pagamento in negozio anche contactless, prelievo di denaro da ATM, pagamenti online), le prepagate offrono un livello di sicurezza ulteriore legato al “plafond limitato” che le caratterizza. Gli unici soldi presenti nella carta, infatti, saranno quelli che l’utente trasferirà al suo interno, limitando così le spese che un eventuale truffatore potrebbe fare.

C’è da dire, però, che non tutte le carte prepagate sono adatte per poter essere utilizzate all’estero. Alcune, infatti, offrono prelievi gratuiti da tutti gli ATM e nessuna commissione per pagamenti in valuta estera. Grazie a queste caratteristiche, sarà possibile pagare all’interno dell’Area Euro e nei Paesi con una valuta differente della nostra senza preoccuparsi di “costi nascosti”.

Come scegliere carta prepagata per l’estero

Quando si cerca una carta prepagata per l’estero ci sono alcune caratteristiche che dovranno essere tenute in considerazione più di altre. Alcune le abbiamo elencate, ma non sono le uniche di cui tenere conto. Vediamole in dettaglio.