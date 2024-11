Casio CRW-001-1JR è il primo "finger watch" dell'azienda giapponese

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Casio

Uno dei settori più interessanti degli ultimi anni è quello degli smart ring e, dopo l’arrivo dell’atteso Samsung Galaxy Ring, sempre più brand stanno guardando con interesse a questa tipologia di prodotti e alle loro possibilità.

Non tutti, però, lo fanno allo stesso modo e tra i vari produttori Casio ha deciso di entrare in questo mercato escogitando una soluzione molto più particolare: un finger watch, dalla forma simile a un anello smart ma che, in realtà, smart non è.

Cosa può fare il finger watch di Casio

Il ring progettato da Casio ha la forma di un vero e proprio anello smart ma altro che non è un orologio in miniatura e non un orologio qualsiasi ma il leggendario Casio F-91W, uno dei prodotti più iconici dell’azienda giapponese.

Per chi non lo conoscesse, parliamo di un prodotto che si trova sul mercato ancora oggi e che è diventato praticamente un must have per tutti gli appassionati degli anni ’90 e, probabilmente, uno degli orologi più famosi di sempre. Quello che ha fatto Casio è stato, essenzialmente, prendere il suo F-91W e rimpicciolirlo in modo che gli utenti possano indossarlo come un anello, dando così vita al Casio CRW-001-1JR.

Uno smart ring che non ha nulla di smart e infatti, al contrario dei competitor diretti, questo prodotto non è in grado di rilevare i parametri vitali o di interfacciarsi con lo smartphone, ma è essenzialmente un finger watch, un “orologio da dito“. Segna l’ora, ovviamente, ha la retroilluminazione, una sveglia impostabile che invece di suonare fa lampeggiare il display, il world clock e il cronometro.

Ma oltre al look iconico e a queste funzioni più che classiche, il vero punto di forza di questo prodotto è un’autonomia davvero esagerata che arriva a circa due anni. Passato questo periodo di tempo la batteria va sostituita e, stando alle dichiarazioni ufficiali di Casio, è un’operazione molto intuitiva, probabilmente simile a quella per il modello normale.

Per quanto riguarda il design, come già anticipato, a parte le dimensioni, è uguale in tutto e per tutto all’orologio classico ma per realizzare questa miniatura, Casio ha dovuto versare del metallo liquefatto all’interno dell’apposito stampo.

Questo, se da un lato conferisce una maggiore resistenza all’anello/orologio, dall’altra non permette di regolare la taglia; per ovviare alla cosa agli utenti che hanno una misura inferiore a 10,5 mm, l’azienda produttrice mette a disposizione degli spessori che aiutano a non perdere il dispositivo. Per chi ha il dito più grande, invece, non c’è niente da fare bisognerà ripiegare su un altro prodotto, oppure, acquistare il classico Casio F-91W.

Quando arriva il Casio CRW-001-1JR

Stando alle dichiarazioni ufficiali il Casio CRW-001-1JR sarà disponibile in Giappone a partire da dicembre 2024 al prezzo consigliato di circa 120 euro, un costo parecchio più elevato rispetto a un classico F-91W in metallo che costa appena 29,90 euro (per la versione in plastica bisogna spendere 19,90 euro).

Infine, per quanto riguarda l’arrivo sui mercati internazionali, per ora, non ci sono informazioni disponibili ma non è da escludere che questo “non smart ring” arrivi anche nel nostro paese.