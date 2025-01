L'anello "non smart" di Casio è arrivato in Italia ma è già esaurito

Fonte foto: Casio

Il Casio CRW-001, il finger watch ispirato all’iconico Casio F-91W, è arrivato anche in Italia ma dopo pochissimo il prodotto è andato sold-out e, al momento, non è più possibile acquistarlo.

L’orologio da dito, uguale in tutto e per tutto a uno smart ring ma senza funzioni smart, dopo aver conquistato i consumatori Giapponesi prova a prendersi anche il mercato europeo e vista la rapidità con qui è stato acquistato, potrebbe diventare uno dei prodotti più desiderati del 2025.

Cosa può fare il Casio CRW-001

Come già visto dalla presentazione ufficiale, questo dispositivo progettato da Casio ha la forma di un vero e proprio anello smart ma altro non è che una versione miniaturizzata dello storico Casio F-91W, uno degli orologi dell’azienda giapponese più acquistati al mondo.

Un prodotto che, davvero ha fatto storia, che è possibile trovare in commercio (come orologio classico, si intende) ancora oggi e che, a distanza di tanti anni dall’uscita è ancora apprezzato da molti appassionati.

Il Casio CRW-001, nasce sulla scia di questo prodotto iconico ma, chiaramente, cambia nella forma che consente agli utenti di indossarlo come un anello. Nonostante la somiglianza con i vari smart ring sul mercato, però, questo device non ha nulla di smart e non è in grado di rilevare i parametri vitali né di comunicare con lo smartphone.

Si tratta, insomma, di un “orologio da portare al dito”, segna l’ora, ha la retroilluminazione, la sveglia (che non suona ma fa lampeggiare il display), il world clock e il cronometro. Poche funzioni semplici ed essenziali per chi non ha bisogno di troppa tecnologia ma preferisce indossare un oggetto di design.

Davvero straordinaria l’autonomia che, in linea con l’orologio classico, dovrebbe arrivare a circa due anni. Naturalmente la batteria si può sostituire e, stando a quello che si legge sul manuale di istruzioni, è un’operazione molto intuitiva.

Sul fronte del design, oltre alla somiglianza con il Casio F-91W, questo modello è stato realizzato con del metallo liquefatto versato all’interno dell’apposito stampo; un’operazione che lo rende molto resistente a urti e sollecitazioni esterne ma che non permette di regolare la taglia.

Comunque, per chi ha una misura del dito inferiore a 10,5 mm, Casio ha previsto degli spessori che tengono fermo il dispositivo. Chi ha una circonferenza del dito maggiore invece, dovrà acquistare un prodotto diverso.

Casio CRW-001, quando tornerà disponibile

Dopo la presentazione ufficiale in Giappone dei mesi passati, il Casio CRW-001 è arrivato ufficialmente anche in Italia ma, trattandosi di un device iconico, sono servite poche ore per mandarlo completamente sold-out.

Comunque il prezzo di listino è di 119 euro ma, non essendo più disponibile, l’unica cosa che si può fare sul sito ufficiale è aspettare e registrarsi alla newsletter per sapere quando questo orologio da dito tornerà di nuovo acquistabile.