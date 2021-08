Il cavetto di ricarica multiplo che ti svolta la vacanza

Non c’è vacanza che si rispetti senza dispositivi elettronici per fare foto e video e inviarle via WhatsApp a chi è rimasto a casa, povero lui, o condividerle sui social. Ma non c’è vacanza senza problemi di ricarica, cavetti e prese di corrente alle quali connettere i propri device quando la batteria è scarica. E in vacanza, si sa, la batteria si scarica in fretta.

Scene (a volte drammi) di vita quotidiana, che succedono a tutti: bisogna ricaricare più dispositivi, ma c’è una sola presa a disposizione. Magari perché siamo al ristorante, oppure perché siamo in viaggio in macchina e c’è solo la presa accendisigari disponibile. Di solito in questi casi si risolve il problema facendo a turno: un po’ si ricarica un dispositivo, un po’ si ricarica un altro, un po’ un altro ancora. Ma spesso si litiga per chi deve ricaricare per primo il suo smartphone o il suo tablet. Per fortuna gli ingegneri tech sono furbi e hanno già inventato un accessorio dalla semplicità estrema, ma dall’enorme utilità: il cavetto di ricarica multiplo. Con un solo cavo, connesso ad un solo caricabatterie, si possono ricaricare contemporaneamente fino a tre dispositivi. Idea geniale, dal costo irrisorio.

Cavetto di ricarica multiplo, come funziona

Prendiamo ad esempio il cavetto 3 in 1 da 1,5 metri di Gianac, per capire come funzionano questi accessori. Non ci vuole molto a capirlo: una estremità del cavetto ha una presa USB-A che va inserita nel caricabatterie, mentre dall’altra parte ci sono tre connettori diversi: USB-C, Micro USB e Lightning.

Con un solo cavo, quindi, possiamo ricaricare contemporaneamente uno smartphone Android di ultima generazione, un dispositivo Android meno recente (tipicamente un tablet di un paio di anni fa, che usiamo ancora perché va più che bene per navigare, leggere la posta e guardare qualche puntata in streaming) e un iPhone o iPad.

Il cavo regge una corrente massima di 3A, quindi va bene con caricatori da 15-18W. La potenza erogata dal caricatore viene divisa per tutti i dispositivi connessi, quindi con un solo dispositivo la ricarica è più veloce che con due o tre. Ma la velocità, in questo caso, è un fattore secondario rispetto alla comodità e, soprattutto, alla possibilità di poter ricaricare tre device con una sola presa elettrica.

Nello scenario tipo della cena al ristorante, che durerà almeno un’oretta visto che siamo in vacanza e non abbiamo alcuna fretta, tre dispositivi connessi insieme si ricaricheranno almeno del 15-20% l’uno. Quanto basta per arrivare sereni a fine serata, facendo ancora qualche foto o video. Se usiamo questo cavetto per la ricarica notturna, invece, non avremo alcun problema: ci sveglieremo con tutti e tre i dispositivi al 100% di carica.

Cavetto di ricarica multiplo, quanto costa

Il cavetto di ricarica multiplo 3 in 1 di Gianac, quindi, è una idea geniale ma tutto sommato molto semplice. Per questo motivo il suo prezzo è veramente basso: su Amazon costa appena 5 euro ed è Amazon’s Choice tra i cavetti multipli. Prima di partire per le vacanze, quindi, compratene almeno uno perché vi potrebbe sempre servire.

Multi Cavo di Ricarica da 1,5 metri – UCB-C, Micro USB e Lightning