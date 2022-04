C'è un altro Mac Mini in arrivo: ecco come sarà

Per chi ama i computer Apple, c’è una buona notizia: è in arrivo un nuovo modello di Mac Mini. Nel nuovo firmware 15.4 dello Studio Display recentemente presentato, infatti, sarebbe stato scovato un indizio che indicherebbe questo nuovo prodotto. Il dispositivo viene indicato un particolare nome in codice, fino ad ora inedito in casa Apple.

L’indiscrezione arriva dallo sviluppatore Steve Troughton-Smith, che su Twitter (@stroughtonsmith) ha dichiarato che Apple rilascerà entro il 2022 un nuovo modello di Mac Mini. Nel dettaglio, il tweet di Troughton-Smith racconta che “il firmware di Studio Display fa riferimento a un device misterioso: una nuova generazione di modelli di Mac Mini (“Macmini10,1")". Stando allo sviluppatore si tratterebbe di un Mac Mini con a bordo il chipset M1 Pro/Max e che dovrebbe andare a sostituire nei prossimi mesi il device presentato a novembre del 2020. Parliamo dell’attuale Mac Mini con processore M1, identificato dal colosso di Cupertino con il nome in codice “Macmini9,1“.

Mac Mini 2022: come sarà

Steve Troughton-Smith, inizialmente, aveva ipotizzato che questo nuovo Mac Mini potesse arrivare con al suo interno il nuovo chip Apple M2, che ancora deve essere presentato.

Poco dopo, però, si è corretto commentando il suo stesso tweet (in attesa del famoso tasto “Edit" di Twitter): non M2 ma M1, sia in versione Pro che Max. Resta da capire, però, se le differenze tra i due o tre modelli saranno solo nel chip o anche in altre componenti.

Ma resta anche da capire se il nuovo Mac Mini sarà aggiuntivo o sostitutivo di quello attuale. Logica vorrebbe che, esattamente come avviene con i laptop, anche nei “mini" Apple offra un prodotto con M1, uno con M1 Pro e uno con M1 Max. Ma in questo caso Apple rischierebbe la sovrapposizione tra due prodotti molto simili: l’eventuale Mac Mini con M1 Max e il nuovo Mac Studio.

Mac Mini 2022: quando arriva e a che prezzo

In ogni caso, questi dubbi non dovrebbero durare a lungo: secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo Mac Mini sarà presentato ufficialmente il 6 giugno, nella giornata inaugurale del WWDC (WorldWide Developers Conference). In quella data sapremo se questo prodotto esiste, quale chip porterà in dote e, soprattutto, a che prezzo verrà venduto.