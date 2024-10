Nuovo Mac mini con chip M4 e M4 Pro: scheda tecnica e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Apple ha presentato il nuovo Mac mini, il PC desktop compatto dell’azienda, che arriva in due versioni, una con chip M4 e una con M4 Pro per utilizzi professionali

Fonte foto: Apple

Apple ha presentato il nuovo Mac mini che arriverà sul mercato in due versioni: una con processore M4, ottima per l’utilizzo quotidiano e la produttività leggera, e una con processore M4 Pro, adatto principalmente all’utilizzo professionale.

Con l’arrivo di questi chip migliorano, naturalmente, le prestazioni e anche questi PC desktop compatti si preparano a ricevere le funzioni AI di Apple Intelligence. Il tutto contenuto in una scocca ancora più piccola (12,7x 12,7×5 cm, meno della metà rispetto al modello precedente), e in un peso inferiore a 1 Kg, che permette di posizionare questo dispositivo praticamente ovunque.

Mac mini: scheda tecnica

Il nuovo Mac mini è disponibile in due configurazioni. La prima con processore M4, con CPU a 10 core, GPU a 10 core, Neural Engine a 16 core, accelerazione hardware per il ray tracing, banda di memoria di 120 GBps, Media Engine in grado di elaborare video H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW e motore di codifica e decodifica dei video in ProRes.

La seconda ha un processore M4 Pro, con CPU a 12 core, GPU a 16 core, Neural Engine a 16 core, banda di memoria di 273 GBps e le stesse tecnologie di codifica, decodifica e accelerazione hardware del chip precedente.

Per entrambi i modelli c’è una memoria unificata che parte da 16 GB e che può arrivare fino a 32 GB sull’M4 base, o fino a 64 GB sull’M4 Pro. Per gli SSD, si parte da 256 GB per il modello base (configurabile fino a 2 TB) e da 512 GB per la versione Pro (configurabile fino a 8 TB).

Per quanto riguarda le uscite video, il Mac mini con M4 ha un’uscita video digitale Thunderbolt 4 con DisplayPort 1.4 e può essere configurato in modi diversi: l’impostazione con tre monitor ne comprende due con risoluzione fino a 6K a 60 Hz (via Thunderbolt) e uno con risoluzione fino a 5K a 60 Hz (via Thunderbolt) oppure uno con risoluzione 4K a 60 Hz (via HDMI). La configurazione con due monitor, invece, ne comprende uno con risoluzione fino a 5K a 60 Hz (via Thunderbolt) e uno con risoluzione fino a 8K a 60 Hz (via Thunderbolt) o con risoluzione 4K a 240 Hz (tramite HDMI).

Mac Mini con M4 Pro, invece, ha un’uscita video digitale Thunderbolt 5 con DisplayPort 2.1 e può essere configurato con tre monitor con risoluzione fino a 6K a 60 Hz (collegati via Thunderbolt o HDMI). La configurazione con due monitor, invece, ne comprende uno con risoluzione fino a 6K a 60 Hz (via Thunderbolt) e uno con risoluzione fino a 8K a 60 Hz (via Thunderbolt) o con risoluzione 4K a 240 Hz (via HDMI).

Tra le altre porte in dotazione ci sono due USB-C 3.0 (da 10 Gbps) e l’ingresso per il jack cuffie 3,5 mm mm (compatibile con le cuffie ad alta impedenza) posizionate sul lato anteriore del device. Sul retro, invece, ci sono per l’M4 una porta Ethernet (fino a 10Gb), l’ingresso HDMI, tre Thunderbolt 4 (40 Gbps, USB 4, DisplayPort); per l’M4 Pro, invece, c’è l’Ethernet (fino a 10 Gbs), una HDMI, tre Thunderbolt 5 (120 Gbps, USB 4, DisplayPort). Su entrambi i modelli ci sono anche WiFi 6E e Bluetooth 5.3.

Mac mini: prezzo e disponibilità

Il nuovo Mac mini sia nella versione con chip M4 che con M4 Pro può essere già preordinato sul sito ufficiale di Apple, con le consegne che inizieranno l’8 novembre, quando il computer sarà disponibile anche negli Apple Store e presso i rivenditori autorizzati.

Il prezzo, naturalmente, varia a seconda delle configurazioni scelte dall’utente: il modello con processore M4 ha un prezzo di partenza di 729 euro, mentre per il modello con M4 Pro bisogna spendere almeno 1.679 euro.

