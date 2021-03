Il produttore austriaco Emporia Telecom torna con nuovi smartphone dedicati agli over 60 che non hanno particolare confidenza con la tecnologia. Gli smartphone economici arrivano sul mercato italiano dopo 7 anni di assenza e offrono interfaccia semplificata e WhatsApp pre-installato.

I telefoni di Emporia Telecom sono stati progettati per essere facili da usare e arrivano già configurati. Gli smartphone sono disponibili sia con schermo touch, che con tastiera fisica, e dispongono di un tasto di scelta rapida per aprire WhatsApp, che è comodamente già caricata e pronta all’uso. Anche l’interfaccia utente è stata pensata per le esigenze di semplicità degli utenti più senior e ogni telefono è accompagnato da un manuale d’uso facile da capire. Non manca poi la fotocamera per consentire agli utenti di scattare foto o registrare video da inviare ai propri contatti.

Emporia Telecom: gli smartphone per over 60

Gli smartphone di Emporia Telecom sono apparecchi molto semplici da utilizzare poiché pensati e progettati per gli over 60. Gli anziani che non amano la tecnologia potranno così avere un telefono con le funzioni necessarie: telefonate, messaggi, anche via WhatsApp, e la possibilità di scattare foto o video. L’interfaccia grafica utente è molto semplice, con grandi icone e facile da navigare.

L’app di messaggistica WhatsApp è già pre-installata, in modo da essere pronta all’uso. Inoltre, è stato inserito un tasto di scelta rapida che permette di accedere subito all’app e chattare coi propri contatti. I telefoni sono dotati anche di fotocamera, sia frontale che sul retro, per garantire anche la possibilità di scattare e inviare foto o fare videochiamate.

Ecco alcuni dei modelli di smartphone semplificati per anziani di Emporia già disponibili in Italia:

Emporia V221 001 B 2.2 Nero

Emporia Euphoria



Emporia Smart.S4

Smartphone e anziani: la ricerca di Emporia Telecom

Secondo una ricerca di mercato condotta da Astra Ricerche, gli anziani in Italia si avvicinano sempre più alla tecnologia. Infatti, il 65,1% degli intervistati ha dichiarato di aver comprato da solo il proprio telefono, mentre solo il 24,5% ha detto di aver chiesto aiuto a figli o parenti.

Il 30,3% del campione ha poi dichiarato di affidarsi ai consigli e ai suggerimenti di parenti e amici nella gestione dello smartphone. Tutto ciò permette di comprendere quanto anche gli over 60 siano consapevoli delle proprie necessità tecnologiche e sempre più attenti alla scelta dello smartphone.

D’altronde il telefono fa parte integrante delle loro vite, dato che è un mezzo per rimanere in comunicazione con i propri cari. Il 47,8% degli anziani intervistati ha dichiarato che la comunicazione è importante, ma sempre più utenti usano anche app di messaggistica (70,2%), producono foto e video (54,9%), controllano e inviano e-mail (47,6%) e usano le app per monitorare il meteo, il navigatore, i social media, online banking, siti di informazione e quotidiani, acquisti online.