Emporia WatchJoy: caratteristiche e prezzo dello smartwatch per senior

Fonte foto: Emporia

Emporia ha arricchito la sua gamma di prodotti con il lancio del nuovo WatchJoy. Si tratta di uno smartwatch che, come tutti gli altri prodotti dell’azienda austriaca, è pensato in particolar modo per soddisfare le esigenze degli utenti "senior" e, quindi, di chi un’età avanzata e può sfruttare la tecnologia per semplificare la propria vita.

Emporia WatchJoy può essere facilmente abbinato, tramite un’app ufficiale messa a disposizione gratuitamente, al proprio smartphone, sia Android che iOS. Lo smartwatch è già acquistabile ad un prezzo molto contenuto.

Emporia WatchJoy

Emporia WatchJoy: caratteristiche tecniche

Il nuovo Emporia WatchJoy è dotato di un display circolare con pannello AMOLED da 1,43 pollici, con risoluzione di 466×466 pixel e quadrante personalizzabile dall’utente che può individuare l’opzione giusta, sulla base delle proprie esigenze, per migliorare la lettura del display e accedere rapidamente alle informazioni di cui ha bisogno. Per la gestione delle varie funzioni, lo smartwatch include un tasto laterale oltre a una rotella.

WatchJoy offre diversi strumenti per il monitoraggio dello stato di salute, con la possibilità di tenere sotto controllo, con dati in tempo reale, la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue e il sonno. C’è anche la possibilità di monitorare la posizione grazie al GPS integrato.

WatchJoy può inviare notifiche all’utente, per invitarlo a fare un po’ di movimento, e può consentire il controllo di informazioni, come le previsioni del tempo, e della riproduzione musicale direttamente dal polso.

Lo smartwatch può essere abbinato allo smartphone (Android o iOS) tramite l’app FitCloud Pro, che permette di sincronizzare notifiche, messaggi e chiamate e di accedere, dallo smartphone, ai dati raccolti da WatchJoy sulla salute dell’utente. La connessione avviene utilizzando il collegamento via Bluetooth 5.0.

Sotto la scocca c’è una batteria da 380 mAh che promette un’autonomia di 5-10 giorni, in base al tipo di utilizzo dell’utente.

Emporia WatchJoy: prezzo e disponibilità

Il nuovo Emporia WatchJoy è già disponibile sul mercato italiano a un prezzo particolarmente competitivo. Lo smartwatch può essere acquistato in due colori, nero o grigio, a 79,90 euro, quindi si posiziona nella fascia bassa del segmento degli smartwatch. Il dispositivo è già acquistabile, a prezzo ridotto, anche su Amazon.