ChatGPT, ecco l'abbonamento Pro da 200 dollari al mese

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Ascannio / Shutterstock

OpenAI ha presentato ChatGPT Pro, il nuovo piano in abbonamento per ChatGPT che ha un costo di ben 200 dollari al mese. Visto il prezzo così elevato, però, è chiaro che questa versione si rivolge a un’utenza ben definita: sviluppatori, ricercatori, ingegneri e tutti quei professionisti che già stanno sfruttando al massimo le potenzialità del chatbot ma che hanno bisogno di una spinta in più per lavorare ancora più velocemente con questo strumento e sfruttarne pienamente le potenzialità in ambiti di ricerca molto specifici come la matematica, la programmazione e molto altro ancora.

Cosa si può fare con ChatGPT Pro

Cominciamo col dire che ChatGPT Pro garantisce agli utenti l’accesso illimitato a tutti i modelli di OpenAI, inclusa la versione completa di ChatGPT o1, il nuovo LLM con capacità di ragionamento e alla modalità vocale avanzata, nota col nome di Advanced Voice.

Per quanto riguarda ChatGPT o1, il piano Pro consente di accedere al o1 pro mode, un modello linguistico ancora più potente che garantisce performance superiori e può essere utilizzato anche per rispondere a domande complesse ed eseguire operazioni estremamente avanzate risolvendo problemi e quesiti utilizzando la logica, proprio come farebbe un essere umano (con tutti i limiti del caso, naturalmente).

Questa capacità, non solo porta a risposte molto più precise, ma aiuta anche l’AI ad evitare allucinazioni ed errori vari, comprendendo il ragionamento in corso e tenendosi ben a distanza da risultati fuorvianti o dalla dubbia validità.

La modalità vocale avanzata, invece, porta diverse novità alle capacità conversazionali del chatbot, incluse cinque nuove voci tra cui scegliere. Ma non è tutto, oltre alla “questione estetica” sulla voce, questa caratteristica migliora anche la comprensione degli accenti e la memoria, con la possibilità anche di dare al chatbot delle istruzioni personalizzate che possono aiutarlo a rispondere in modo più preciso.

Inoltre, migliora anche il livello della conversazione che diventa notevolmente più fluida e naturale con questo tool che, addirittura, smetterà di parlare (iniziando ad ascoltare) se l’utente dovesse interromperlo.

Infine, la versione Pro garantisce inoltre l’accesso anticipato alle nuove funzioni in arrivo, la possibilità di inviare molti più messaggi su GPT-4o rispetto alla versione free e l’accesso a impostazioni avanzate come l’analisi dei dati, il caricamento di file la navigazione web e la generazione di immagini senza limiti con Dall-E.

Insomma, si tratta di un pacchetto completo che va a giustificare pienamente il costo mensile per tutti quei professionisti che hanno bisogno di sfruttare al massimo la tecnologia di OpenAI per il loro lavoro.

Quando arriva ChatGPT Pro

ChatGPT Pro è già disponibile per chi ha un abbonamento Plus o Team mentre per chi utilizza i piani Enterprise ed Edu dovrà attendere la prossima settimana.