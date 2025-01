ChatGPT Canvas, le nuove funzioni e l'arrivo del modello o1

Fonte foto: OpnAI

OpenAI continua ad arricchire le funzioni a base di intelligenza artificiale messe a disposizione dei suoi utenti. L’ultima novità riguarda Canvas, la funzione di ChatGPT che permette agli utenti di poter lavorare in modalità sandbox collaborativa con l’AI.

Questa funzione che, ricordiamo, è stata messa a disposizione di tutti gli utenti a partire dallo scorso mese di dicembre, può ora contare sul supporto al modello 01 che si somma ad alcune novità che mirano a rendere Canvas ancora più utile e accessibile.

ChatGPT Canvas: le novità

Con un nuovo post su X, OpenAI ha confermato le ultime novità per ChatGPT Canvas che ora è in grado di utilizzare il modello o1, rilasciato lo scorso mese di settembre. o1 può essere selezionato tra i vari modelli disponibili prima di iniziare a utilizzare Canvas.

Il modello 01 è stato lanciato da OpenAI con l’obiettivo di consentire all’intelligenza artificiale di risolvere i problemi più complessi, adottando un sistema differente per arrivare a una soluzione, con un approccio a step, più simile al ragionamento umano.

A completare le novità annunciate dall’azienda, inoltre, c’è l’introduzione del supporto al rendering di codice HTML e React. Si tratta di un’aggiunta pensata per agevolare la vita agli sviluppatori che sfruttano questa funzione di ChatGPT e che già hanno la possibilità di sfruttare la compatibilità con JavaScript, TypeScript, Python, Java, C++ e PHP.

Da segnalare, inoltre, che Canvas è ora accessibile anche tramite l’app desktop di ChatGPT per macOS, anche per chi utilizza il piano gratuito. La funzione è utilizzabile anche dall’app per computer Windows. Per il momento, non sono state fornite informazioni in merito al futuro supporto per le app per dispositivi mobile di ChatGPT.

Come già fatto in fase di presentazione, OpenAI intende arricchire ulteriormente Canvas in futuro, con l’obiettivo di renderlo un elemento centrale dell’esperienza d’uso di ChatGPT. Le novità annunciate in queste ore, quindi, sono da intendere come un primo passo di un programma più esteso che porterà all’arrivo di nuovi strumenti nel corso del prossimo futuro.

Come usare ChatGPT Canvas

Dallo scorso mese di dicembre, periodo in cui sono stati lanciati anche i Progetti di ChatGPT, come parte dei “regali” di OpenAI per i suoi utenti durante il periodo di Natale, ChatGPT Canvas è ora utilizzabile da tutti e, quindi, è accessibile anche da chi ha il piano gratuito di ChatGPT. Per utilizzare questa funzione è possibile accedere alla versione web o alle app supportate di ChatGPT e richiederne al chatbot di sviluppare il progetto in Canvas. Sarà l’AI a gestire direttamente la richiesta dell’utente.