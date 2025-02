Chrome porta sul telefono due comode novità

Le ultime due novità di Google Chrome per Android rendono la navigazione più comoda e veloce per coloro che sono soliti lasciare aperte moltissime tab sullo sfondo

Ci sono buone notizie per gli utenti di Chrome per Android, che è il browser usato da circa il 70% degli utenti dotati di un dispositivo col sistema operativo di Google: arrivano due comodissime novità che renderanno l’app più semplice e piacevole da usare.

Si tratta dei gruppidi tab sincronizzati e della ricerca tra le tab aperte. Entrambe le novità sono già disponibili sulle app per desktop di Chrome e, per questo, sono già usate da milioni di utenti nel mondo. Questi utenti, però, passando all’app mobile si trovavano a doverla usare in modo diverso, e nettamente più scomodo, proprio per la mancanza di queste due funzioni.

Chrome: i “Tab Groups” sincronizzati su Android

I gruppi di tab sono esattamente quello che dice il loro nome: dei raggruppamenti di schede aperte sullo sfondo, che l’utente può gestire in modo coordinato.

La cosa comoda di come è stata implementata questa funzione sta nel fatto che i gruppi di tab su Android sono sincronizzati con quelli su desktop: basta che l’utente faccia l’accesso a Chrome su entrambi i dispositivi con lo stesso account.

Tuttavia, l’utente può scegliere di non sincronizzare i dispositivi, aprendo l’app per Android di Chrome e, dal menu principale, disabilitando Impostazioni > Avanzate > Schede > Apri automaticamente i gruppo di schede da altri dispositivi.

E’ anche possibile chiedere a Chrome di archiviare le tab inattive dopo 7, 14 o 21 giorni, o chiuderle del tutto dopo 60 giorni.

Questa nuova funzione è già disponibile per tutti gli utenti di Chrome per Android, anche in Italia, e non è necessario far nulla per attivarla: basta aprire l’app, andare nella schermata delle tab aperte e fare tap sull’icona delle 4 schede (2×2).

Chrome: la ricerca tra le tab su Android

La seconda novità introdotta da Google su Chrome per Android avrà probabilmente più utilizzatori della prima. Si tratta della possibilità di cercare una scheda tra quelle aperte, per evitare di aprirla di nuovo o, meglio ancora, per trovare un sito che si stava visitando precedentemente e che si è “perso” nello zapping tra un link e l’altro.

Questa novità non è ancora disponibile per tutti, ma lo sarà a breve: è stata infatti avvistata su molte app ufficiali in versione 133 (non beta) negli Stati Uniti e, di conseguenza, è solo questione di tempo e la vedremo presto anche in Italia.

La ricerca tra le tab parte da un’apposito campo con l’icona della lente d’ingrandimento, che viene mostrato nella schermata delle tab aperte (proprio vicino l’icona dei gruppi di tab).

Basta fare tap sul campo di ricerca e iniziare a digitare il nome del sito per ottenere uno o più risultati. La cosa molto intelligente di questa nuova funzione, infatti, è che la ricerca avviene sia tra le schede aperte che nella cronologia e tra i preferiti dell’utente.

Se quel che cerca l’utente non è né tra le tab aperte, né nella cronologia, né tra i preferiti, allora Chrome lo cerca online direttamente su Google.