ChromeOS, in arrivo App Mall: cos'è e come funziona

ChromeOS, in arrivo App Mall l’interfaccia per scaricare facilmente le varie tipologie di app per Chromebook incluse quelle Android, Linux e le Progressive Web App

Fonte foto: Konstantin Savusia / Shutterstock.com

Quando lo scorso marzo si è sentito parlare per la prima volta dell’App Mall di ChromeOS, la notizia è stata accolta più che positivamente dai possessori di un Chromebook, sicuri che in un futuro non troppo lontano avrebbero potuto trovare tutte le app di cui hanno bisogno in un unico posto, incluse quelle Android, Linux e le Progressive Web App (le applicazioni web sviluppate e caricate come una normale pagina web, ma con un funzionamento simile a un’app nativa).

Ad onor del vero, anche se la maggior parte degli utenti di ChromeOS utilizza comunemente il Google Play Store, sui Chromebook è possibile scegliere diversi modi per installare nuovi software e, con l’arrivo di questa nuova caratteristica, trovare i programmi di cui si ha bisogno sarà molto più immediato e molto più veloce.

Come funziona l’App Mall

Stando ai primi commenti di Chrome Unboxed, uno dei pochissimi siti specializzati in ChromeOS e nei Chromebook che sta provando la versione beta del nuovo store, l’App Mall ha un design pulito molto semplice, che richiama chiaramente l’app Explore che permette di esplorare le varie funzionalità del Chromebook.

Quando si clicca su uno dei software tra quelli a disposizione, si aprirà una finestra popup dove è possibile leggere la descrizione completa del programma, con le immagini e gli eventuali commenti delle persone che lo utilizzano comunemente. Questa interfaccia è molto simile a quella già vista per il Google Play Store.

Chiaramente per le app disponibili solo sul negozio virtuale di Big G, il processo di installazione è il medesimo utilizzato su tutti i device Android.

Per i tool che possono essere scaricati da fonti diverse, nella pagina iniziale dell’App Mall è disponibile un comodo menu a tendina dove vengono illustrate le varie opzioni a disposizione, lasciando all’utente la decisione finale. Tutto avviene in modo naturale e nella medesima interfaccia (tramite la comparsa di un apposito popup) e senza, quindi, dover andare a cercare il file da scaricare altrove.

Un sistema, come già detto, molto più semplice ed efficiente che permetterà a tutti di scaricare ciò di cui hanno bisogno senza perdere tempo in ricerche estenuanti, promuovendo allo stesso tempo anche l’utilizzo di fonti alternative al Google Play Store che, mai come adesso, possono essere raggiunte in maniera decisamente più immediata.

Come provare l’App Mall

Al momento, la funzionalità non è ancora disponibile ufficialmente e per provare l’App Mall bisogna abilitarlo nel Canary Channel, una delle versione beta di Chrome dove è possibile testare le funzionalità in arrivo.

Per farlo basta aprire il browser di Big G e digitare il flag “chrome://flags/#cros-mall“. Dopo aver cliccato su invio, la relativa icona apparirà tra le varie applicazioni installate sul Chromebook e gli utenti potranno provare in anteprima la nuova funzione.

Chiaramente, fanno sapere i tester, c’è ancora qualcosa da sistemare, qualche piccolo problema tecnico che con buone possibilità verrà risolto prima della release ufficiale che dovrebbe comunque essere imminente.