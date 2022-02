Ci sarà una nuova stagione di Futurama

La notizia è stata inaspettata, ma graditissima, per lo meno per chi da quasi dieci anni sogna di rivedere sul piccolo schermo le sgangherate avventure di Fry, Leela e Bender: Futurama torna con una nuova stagione che sarà composta da 20 episodi e in Italia sarà distribuita in streaming da Disney+.

La nuova stagione della serie di animazione creata da Matt Groening – già inventore dei Simpson – e sviluppata da Groening stesso insieme a David X. Cohen torna dopo una lunga fase di silenzio. «Sono entusiasta di avere un’altra possibilità di pensare al futuro… o a qualsiasi altra cosa che non sia il presente», ha commentato Cohen. Le prime cinque stagioni erano state trasmesse tra il 1999 e il 2003, mentre tra il 2008 e il 2013 era andato in onda un revival. Al progetto, attualmente in produzione, lavorano i produttori e il cast di doppiatori (nella versione originale) che già avevano preso parte alla serie originale.

Di cosa parla Futurama

Futurama è una serie comedy animata sci-fi ambientata nel futuro. Il protagonista è Philip J. Fry, un fattorino che consegna pizze che nel 1999 finisce accidentalmente in una capsula per il sonno criogenico. Si risveglia mille anni dopo, nel 2999, e non può fare altro che rassegnarsi a vivere nel futuro. Hanno così inizio le sue avventure con l’aliena con un occhio solo Leela, il robot Bender e vari altri dipendenti della Planet Express.

Cosa sappiamo della nuova stagione

Non ci sono ancora dettagli in merito al contenuto degli episodi della nuova stagione di Futurama. Sappiamo però che saranno 20 in tutto e che le voci ai vari personaggi saranno date, tra gli altri, dai già noti Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr e David Herman.

Al momento non sappiamo nemmeno se la trama riprenderà esattamente là dove si era interrotta con l’episodio finale, andato in onda negli Stati Uniti il 4 settembre 2013, oppure no.

Il ritorno della serie animata è l’ennesimo segnale del suo grande successo tra il pubblico. Già il primo revival era stato un fenomeno quasi unico: Futurama è stata la seconda serie tv nella storia a tornare in produzione grazie alle vendite di DVD e alle repliche in tv, vincendo nel frattempo sei Emmy Awards.

Marci Proietto, Head of 20th Television Animation, ha dichiarato: «L’entusiasmo per il ritorno della creazione geniale di Matt e David con nuovi episodi è stato incredibile. Sono emozionato che questa squadra straordinaria possa raccontare altre storie e che il nostro equipaggio della Planet Express possa vivere altre avventure insieme. È una vittoria per i fan che hanno amato la serie fin dall’inizio e per quelli che la scopriranno per la prima volta».

Quando escono i nuovi episodi di Futurama

La serie è prodotta 20thTelevision Animation, parte dei Disney Television Studios, insieme a Rough Draft Studios, Inc. che ha contribuito all’animazione. L’uscita è prevista per il 2023, ma attualmente non ci sono informazioni più precise su questo punto. Quel che è certo, è che a ospitarla in Italia sarà Disney+.