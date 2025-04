Il dettaglio dei Fantastici 4 che non tutti hanno notato nel trailer

Fonte foto: Marvel Studios

È stato pubblicato in questi giorni il nuovo trailer di I Fantastici Quattro – Gli Inizi. Il filmato contiene un indizio che (forse) non tutti i fan hanno notato, ma che avrà implicazioni sui futuri sviluppi della storia. The Fantastic Four: First Steps, questo il titolo originale, è diretto da Matt Shakman ed è basato sul celebre gruppo dei Fantastici Quattro della Marvel Comics. Capitolo numero 37 del Marvel Cinematic Universe, o MCU, il film si svolge su una Terra retro-futuristica dove i Fantastici Quattro devono affrontare la minaccia di Galactus e del suo araldo Silver Surfer.

Pedro Pascal nel film I Fantastici Quattro – Gli Inizi

Nel cast principale di I Fantastici Quattro – Gli Inizi ci sono Pedro Pascal nel ruolo di Reed Richards/Mister Fantastic, Vanessa Kirby come Susan Storm/Donna Invisibile, Joseph Quinn nei panni di Johnny Storm /Torcia Umana ed Ebon Moss-Bachrach nel ruolo di Ben Grimm/La Cosa.

Ralph Ineson interpreta Galactus, mentre Julia Garner è una nuova versione di Shalla-Bal/Silver Surfer.​

La sceneggiatura è stata scritta da Jeff Kaplan, Ian Springer, Josh Friedman, Eric Pearson, Peter Cameron e Cameron Squires. Il film è prodotto da Kevin Feige e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures.

I Fantastici 4 – Gli Inizi, il dettaglio più importante del trailer

Ma qual è il dettaglio nel trailer di I Fantastici Quattro – Gli Inizi di cui si parla tanto online? Come hanno notato alcuni attenti ed esperti spettatori, il filmato anticipa l’arrivo di uno dei personaggi più potenti dell’universo Marvel: si tratta del figlio di Reed Richards e Sue Storm, Franklin Benjamin o semplicemente Franklin Richards. Questo personaggio, rappresentato di solito come un ragazzo di 13-14 anni, compare nei fumetti fin dal 1967, ma non è mai apparso nei film MCU.

Nel trailer di I Fantastici Quattro – Gli Inizi si vede chiaramente che Sue Storm è incinta, un elemento che viene particolarmente enfatizzato. Il figlio, come sa chi ha già letto i fumetti, si rivelerà un mutante di livello Omega con poteri eccezionali e quasi divini: questo personaggio può infatti manipolare la realtà, viaggiare nel tempo, controllare la mente altrui e creare mondi.

I Fantastici Quattro e il legame con Avengers Secret Wars

L’ingresso ufficiale nell’universo cinematografico di Franklin Richards probabilmente è una premessa del suo futuro coinvolgimento nel prossimo film Avengers: Secret Wars.

Originariamente, Franklin Richards ha avuto un ruolo importante in molte storie Marvel, ma è con la saga Secret Wars del 2015, scritta da Jonathan Hickman, che la sua importanza cresce in modo decisivo.

In questa serie, il multiverso Marvel sta crollando e le realtà alternative si scontrano fino a scomparire del tutto. Da questo caos nasce Battleworld, un pianeta formato da frammenti di universi distrutti, governato da un Dottor Destino diventato onnipotente dopo aver assorbito i poteri di entità cosmiche chiamate Beyonders.

Alla fine della saga, Reed Richards riesce a sottrarre i poteri a Doom. Con lui c’è suo figlio Franklin, ormai consapevole delle sue enormi capacità. Insieme, padre e figlio si assumono il compito colossale di ricostruire l’intero multiverso: Franklin immagina e dà vita ai nuovi universi, mentre Reed li stabilizza e organizza con la sua intelligenza scientifica.

A supportarli c’è anche Molecule Man, che fornisce l’energia necessaria per rendere possibile questo incredibile processo di rinascita cosmica.

I Fantastici 4: Gli Inizi, la data di uscita al cinema

Il film I Fantastici Quattro – Gli Inizi arriverà nelle sale italiane il 23 luglio 2025.