Cinque film romantici per le feste

Innamorarsi è già un sogno: farlo a Natale, ancora di più! Sarà per questo che il periodo più festoso dell’anno è particolarmente ricco di film romantici di ogni tipo e per tutti i gusti. Per chi desidera lasciarsi avvolgere dall’atmosfera accogliente di un film sull’amore, dunque, ecco alcuni dei migliori titoli da cercare sulle principali piattaforme di streaming. Ci sono sia film iconici degli ultimi decenni, che è sempre bello rivedere da soli o in compagnia, sia un paio di uscite di dicembre 2022.

Something From Tiffany’s

Tra le novità c’è questo film romantico con Zoey Deutch, Ray Nicholson, Kendrick Smith Sampson e Shay Mitchell, uscito da poco su Prime Video. Rachel e Gary sono una coppia felice, ma non ancora pronta al matrimonio. Ethan e Vanessa, al contrario, sono preparati a fare il grande passo. Uno scambio di regali fa però incrociare le due coppie e mescola tutte le carte in tavola, ricordando ai protagonisti che l’amore, proprio come la vita, è pieno di sorprese.

Un Natale pieno di Graça

Novità del 2022 su Netflix, questa commedia romantica dura un’ora e quarantacinque minuti. Il protagonista è Carlinhos che, a ridosso delle feste di Natale, scopre che la compagna lo tradisce. Quando incontra la vivace Graça, dunque, le chiede di fingere di essere la sua fidanzata per salvare le apparenze con la famiglia, molto tradizionalista, con cui dovrò trascorrere le feste. Il piano funzionerà? Nel cast ci sono Gkay, Sérgio Malheiros e Vera Fischer.

C’è posta per te

Passando ai che non passano mai di moda, c’è questo film del 1998 scritto e diretto da Nora Ephron, con Tom Hanks e Meg Ryan come protagonisti. Disponibile nel catalogo di Apple TV, parla di un uomo, proprietario di una grande catena di librerie di Manhattan, e una donna, libraia indipendente, che intrattengono una fitta e amichevole corrispondenza via e-mail. A un certo punto la piccola attività di lei è costretta a chiudere a causa della concorrenza del grande colosso commerciale di lui, ma mentre questi fatti accadono i protagonisti, non essendosi mai incontrati di persona, non si riconoscono… Almeno in un primo momento.

Serendipity – Quando l’amore è magia

Disponibile su Prime Video, Tim Vision, Apple TV e Now Tv, questo film romantico del 2001 parla di destino e amore. I protagonisti sono due sconosciuti che passano una splendida serata insieme ma, non scambiandosi il numero di telefono, non hanno più modo di ritrovarsi. Si incontreranno di nuovo? Diretto da Peter Chelsom, include nel cast John Cusack e Kate Beckinsale.

Questione di tempo

Visibile su Chili, questo famoso film scritto e diretto da Richard Curtis è uscito nel 2013 ed è romantico e commovente. Tim scopre di poter viaggiare nel tempo chiudendosi nel suo armadio, decide così di tornare nel passato e sistemare gli errori commessi nel corso delle relazioni che ha avuto con varie ragazze. Nel cast ci sono Domhnall Gleeson, Rachel McAdams e Bill Nighy.