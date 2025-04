Citadel, brutte notizie per il franchise: cosa sta succedendo

La seconda stagione di Citadel e i due spin-off, tra cui Citadel Diana, sono in pausa: perché è stata presa questa decisione e cosa potrebbe accadere in futuro

Non sono incoraggianti le ultime notizie su Citadel, l’ambizioso franchise targato Prime Video e realizzato con la visione creativa dei fratelli Russo. Composto a oggi da una serie-madre made in USA, Citadel, e da due spin-off di produzione internazionale (uno italiano, Citadel Diana, e uno indiano, Citadel Honey Bunny), lo sviluppo dell’universo narrativo che vede una contro l’altra due agenzie di spionaggio ha subìto una battuta di arresto: la seconda stagione di Citadel è stata infatti posticipata, mentre gli spin-off sono attualmente in pausa.

Cos’è Citadel e di cosa parla

Con protagonisti Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas, insieme a Stanley Tucci e Lesley Manville, la prima stagione di Citadel ha debuttato su Prime Video nel 2023.

Secondo quanto dichiarato dalla piattaforma di streaming, il titolo ha avuto grande successo: è stato la seconda nuova serie originale di Prime Video più vista fuori dagli Stati Uniti, e la quarta più vista in tutto il mondo, dopo 24 giorni.

La serie Original italiana Citadel: Diana, primo spin-off del franchise, è uscita a ottobre 2024; seguita dalla serie indiana Citadel: Honey Bunny, con Varun Dhawan e Samantha Ruth Prabhu, a novembre dello stesso anno.

Il franchise Citadel sviluppa la storia dell’agenzia di spionaggio Citadel e della potente organizzazione rivale, Manticore. L’idea è quella di creare un universo narrativo vasto e internazionale, in cui ogni serie nata dal mondo Citadel ha per protagonisti talenti nazionali ed è creata, prodotta e girata nel territorio in cui è ambientata.

Perché Citadel stagione 2 è stata posticipata?

La produzione della seconda stagione di Citadel, sempre interpretata da Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas, e con Joe Russo alla regia, è iniziata diversi mesi fa.

Teoricamente il debutto dei nuovi episodi era atteso entro la fine del 2025, ma i piani sono cambiato. In questi giorni la stampa statunitense ha infatti dato notizia del fatto che la stagione 2 è stata posticipata: le nuove puntate non arriveranno prima della primavera 2026.

A quanto pare la serie tv sta attraversando una fase di "revisione creativa": i vertici di Amazon non sarebbero convinti della direzione presa nella seconda stagione né soddisfatti del materiale visionato. Prime Video non ha commentato né confermato queste indiscrezioni.

Citadel Diana e Citadel Honey Bunny: cosa succede adesso?

Anche gli spin-off di Citadel, dunque anche Citadel Diana e Citadel Honey Bunny, sono stati messi in pausa. La decisione è una conseguenza della revisione creativa della serie-madre.

Quando si sarà deciso quale direzione prendere con la storia principale, probabilmente si potranno avere idee più chiare anche in merito alle storie collaterali.

Citadel, il franchise ha un futuro incerto

Fiore all’occhiello della programmazione di Prime Video, il franchise Citadel potrebbe non avere un futuro roseo davanti a sé.

Secondo la stampa di settore, la revisione creativa in corso potrebbe portare alla cancellazione del franchise, o quanto meno al suo ridimensionamento, se si dovesse decidere che il progetto ha un rapporto costi-benefici non soddisfacente.

La prima stagione di Citadel, composta da sei episodi, ha avuto un budget di 300 milioni di dollari. Le recensioni della critica però non sono sempre state positive.

Fa parte del poco incoraggiante quadro genere anche la notizia del passo indietro di Jennifer Salke, che aveva fortemente voluto e sostenuto il progetto e che si è recentemente dimessa dalla carica di presidente degli Amazon Studios.

Citadel stagione 2: novità e aggiornamenti

Secondo quanto dichiarato da Angela Russo-Otstot, produttrice esecutiva di Citadel insieme a Anthony e Joe Russo, la seconda stagione di Citadel «si baserà su azione intensa e sui personaggi complessi introdotti già nella prima stagione, promettendo colpi di scena e intrighi ancora più emozionanti».

Tra le new entry del cast erano già stati annunciati Merle Dandridge, Rahul Kohli, Michael Trucco, Jack Reynor, Matt Berry e Gabriel Leone.