Cosa vedere in streaming oggi 23 gennaio 2025

Tra le novità di oggi ci sono le nuove stagioni di The Night Agent e Harlem e una nuova serie tv originale in cui una brillante mamma single collabora con un detective per risolvere crimini

Fonte foto: Disney/Pamela Littky

In cerca di una serie tv avvincente, varia e, soprattutto, che non finisca troppo presto? La scelta giusta potrebbe essere recuperare il franchise Citadel, che a oggi conta già tre serie tv originali e ha in programma di continuare a espandersi. Su Prime Video si trovano già la prima stagione di Citadel, uscita nel 2023 e interpretata da Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas; la serie Original italiana del 2024 Citadel: Diana, e la serie Original indiana sempre del 2024 Citadel: Honey Bunny. Tutte le storie sono ambientate nello stesso universo e ruotano attorno alla rivalità tra due agenzie di spionaggio internazionali. La produzione della stagione 2 di Citadel è già iniziata, ma la possibile data di uscita sulla piattaforma di streaming non è ancora nota.

Cosa vedere oggi su Netflix

La novità di oggi su Netflix è l’attesa seconda stagione di The Night Agent, serie thriller con protagonista Gabriel Basso. L’attore interpreta Peter, un agente dell’FBI che, collaborando con un’esperta di sicurezza informatica, deve fare chiarezza indagando su una fitta rete di complotti politici prima che sia troppo tardi.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Dopo lo sconvolgente cliffhanger nel finale della seconda stagione, Harlem torna su Prime Video oggi con la terza stagione. La serie tv racconta la vita di quattro donne di Harlem, amiche da sempre, mentre affrontano cambiamenti, relazioni, carriere complicate e situazioni familiari complesse. Oggi sono da subito disponibili i primi due episodi, mentre i successivi (sono sei in tutto) usciranno prossimamente, due ogni settimana.

Cosa vedere oggi su Disney+

La novità di oggi su Disney+ si chiama High Potential (nella foto) ed è una serie tv originale scritta da Drew Goddard, che in passato ha già messo la firma su titoli come The Good Place e The Martian. La protagonista della trama è una mamma single con un talento per la risoluzione dei crimini.

Brillante e non convenzionale, la donna inizierà a collaborare con un detective esperto e rispettoso alle regole. Nel cast nel ruolo dei due protagonisti appena citati ci sono Daniel Sunjata e Kaitlin Olson. Oggi escono i primi due episodi, mentre i successivi saranno disponibili settimanalmente: la novità promette intrattenimento e un pizzico di tensione.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Su IWonderfull (uno dei Prime Video Channel) esce oggi The Beast, con la regia di Bertrand Bonello. Il film è ambientato in un futuro vagamente distopico in cui le emozioni sono percepite come minacce da cui liberarsi. La protagonista Gabrielle decide di purificare il suo DNA grazie a un apposito macchinario che la immergerà nelle sue vite precedenti e la libererà da ogni sentimento intenso. Ma quando incontra Louis, Gabrielle si rende conto che è come se lo conoscesse da sempre…