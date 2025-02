Dal gioco Magic arrivano un film e nuove serie tv

Fonte foto: Shutterstock/Charnsitr

Dal popolare gioco Magic The Gathering, alias Magic L’adunanza, nascerà un nuovo universo cinematografico che a quanto pare comprenderà un film e diverse serie tv. La notizia è arrivata negli scorsi giorni dalle case di produzione Legendary Entertainment e Hasbro Entertainment, che si occuperanno di dare vita al franchise. In passato ci sono già stati alcuni tentativi di creare un adattamento cinematografico e televisivo ispirato al gioco di carte da collezione Magic, ma fino a oggi nessuno ha dato risultati concreti.

Cosa sappiamo dei film e delle serie tv su Magic

Il gioco di carte Magic nasce all’inizio degli anni Novanta ed è oggi estremamente popolare, con più di 50 milioni di giocatori in tutto il mondo. Le carte rappresentano incantesimi, oggetti magici, creature o altro che il giocatore, che veste i panni di un mago, può usare nelle battaglie contro gli avversari, maghi a loro volta.

«Siamo orgogliosi di essere i fedeli custodi di una proprietà intellettuale così particolare e amata», ha fatto sapere alla stampa Mary Parent, Head of Worldwide Production di Legendary. «Assieme al fantastico team di Hasbro speriamo di creare un universo multimediale che piacerà ai fan di lungo corso, ma che creerà anche ondate di nuovi appassionati». Legendary in passato ha messo la firma su film importanti, come i film del Monsterverse di Godzilla e King Kong, Enola Holmes, Dune e Jurassic World – Il mondo distrutto.

Anche Zev Foreman, responsabile del settore cinematografico di Hasbro Entertainment, ha espresso entusiasmo per la collaborazione. «Questa è una partnership elettrizzante e complementare, che tiene insieme uno dei marchi più iconici al mondo con una casa di produzione affermata. Magic ha ispirato decenni di storie e mondi epici e una narrazione creativa. Siamo entusiasti di lavorare insieme a Legendary per costruire un universo di Magic completamente nuovo».

Magic L’adunanza: in arrivo film e serie tv

Stando alle informazioni al momento disponibili, il primo progetto su cui Legendary e Hasbro lavoreranno sarà il film di Magic. Parallelamente verrà avviato il lavoro per creare delle serie tv.

Non è ancora possibile conoscere le tempistiche di produzione né dettagli più approfonditi sui progetti, probabilmente perché ancora non sono stati definiti ufficialmente. Sarà certamente interessante capire quali showrunner, registi e sceneggiatori verranno chiamati per dare concretezza all’idea.

Che fine ha fatto la serie Netflix su Magic

Come accennato in apertura, non è la prima volta che si prova a portare sullo schermo il gioco di carte Magic. Nel 2014 aveva fatto un tentativo Fox, poi fallito; mentre nel 2019 era stata annunciata una serie prodotta da Netflix e dai fratelli Joe e Anthony Russo, già noti soprattutto per i film degli Avengers e oggi anche per il franchise Citadel.

Secondo quanto dichiarato all’epoca dalla piattaforma di streaming in una nota stampa, i fratelli Russo avrebbero coordinato «l’ideazione di una linea narrativa inedita e amplieranno le storie dei planeswalker, gli eroi e malvagi pieni di magia che si affrontano in sfide con in palio poste in gioco incommensurabili».

«Siamo grandi fan e giocatori della prima ora di Magic: The Gathering, quindi poter dar vita a queste storie attraverso l’animazione è un progetto che ci appassiona profondamente», avevano detto Joe e Anthony. In realtà i fratelli Russo sono in seguito usciti dall’operazione a causa, pare, di alcune divergenze creative.

Il progetto sembrava essere stato accantonato, ma durante la Netflix Geeked Week 2024 la piattaforma ha annunciato a sorpresa che una nuova versione della serie tv Magic The Gathering era in fase di realizzazione insieme allo showrunner Terry Matalas. A oggi non ci sono però altre notizie in merito.