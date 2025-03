L'intelligenza artificiale completamente autonoma arriva dalla Cina

Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

Dalla Cina arriva un'intelligenza artificiale che promette di fare tutto da sola, ma non mancano dubbi sulla sua reale efficacia e sui risvolti etici dell'AI "agentica"

Nel dinamico, e ormai abbastanza affollato, panorama dell’intelligenza artificiale, un nuovo protagonista proveniente dalla Cina sta catturando l’attenzione: Manus.

Questa IA “agentica“ è in grado di operare con notevole autonomia, e promette di ridefinire i confini delle capacità dell’intelligenza artificiale. Il suo arrivo ha riacceso il dibattito sulle implicazioni di un’IA che non si limita ad assistere gli umani, ma prende decisioni in modo indipendente.

Come sempre, quando parliamo di intelligenza artificiale, tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare.

Come funziona Manus e perché è diversa

Manus ha una architettura multi-agente, con un agente “esecutore” centrale che supervisiona vari sotto-agenti specializzati per affrontare singole parti di compiti complessi.

Manus usa diversi modelli, tra cui Claude 3.5 Sonnet di Anthropic e Qwen di Alibaba, e si connette a 29 strumenti e software open-source per navigare nel web, interagire con API e sviluppare software. Il tutto con un input minimo da parte dell’utente.

Manus opera in un ambiente di calcolo virtuale nel cloud, consentendo agli utenti di delegare compiti e ricevere notifiche al completamento, senza la necessità di una supervisione continua.

Per esempio, di fronte ad un grosso gruppo di curriculum Manus li analizza, estrae le competenze rilevanti in base all’offerta di lavoro e genera una decisione di assunzione ottimizzata per il ruolo ricercato.

Se Manus viene usato per la ricerca di un appartamento da acquistare o affittare, invece, mette a confronto il valore catastale con i tassi di criminalità, le tendenze del mercato immobiliare e le condizioni meteorologiche medie per fornire raccomandazioni personalizzate su dove vivere e cosa comprare o affittare.

Tutto ciò è fattibile anche con ChatGPT-4, Gemini, Grok o altre AI commerciali, ma richiede una costante interazione tra il chatbot e l’utente.

Cosa sono gli agenti AI e perché sono importanti

Gli agenti di intelligenza artificiale rappresentano un’evoluzione chiave nel campo dell’IA, segnando il passaggio da sistemi reattivi (immetto un prompt > ottengo una risposta) a entità autonome capaci di prendere decisioni ed eseguire azioni senza intervento umano diretto (scrivo cosa voglio ottenere > l’agente AI fa tutto da solo).

Questi agenti sono progettati per percepire l’ambiente, ragionare, pianificare e agire per raggiungere obiettivi specifici. La loro rilevanza risiede nella capacità di automatizzare processi complessi, incrementare l’efficienza e liberare gli esseri umani da attività ripetitive.

Gli agenti AI possono trovare applicazioni in svariati settori, tra cui la finanza, la sanità, la logistica e lo sviluppo software.

Tuttavia, il loro sviluppo solleva anche importanti questioni etiche e regolamentari relative alla responsabilità, alla trasparenza e all’impatto sul mercato del lavoro. La mancanza di chiare linee guida normative, soprattutto in Cina, aggiunge un ulteriore livello di complessità.

Manus AI: vera rivoluzione o solo hype?

Manus AI ha generato anche scetticismo e dubbi sulla sua reale efficacia: i primi test condotti da utenti e giornalisti hanno rivelato limiti significativi, con errori frequenti, processi bloccati e difficoltà nel completare anche compiti semplici.

È stato anche evidenziato che Manus si basa su una combinazione di modelli di IA esistenti, come Claude di Anthropic e Qwen di Alibaba, sollevando interrogativi sull’originalità e l’innovazione della piattaforma.

Inoltre, la campagna di marketing attorno a Manus è stata accusata di diffondere informazioni errate sulle sue capacità, alimentando un eccessivo clamore mediatico.

Mentre il team di sviluppo continua a lavorare per migliorare le prestazioni e risolvere i problemi riscontrati, resta da vedere se Manus sarà in grado di mantenere le sue promesse e realizzare il suo potenziale come agente di IA completamente autonomo.