Comarch ConTe è lo smartwatch per anziani e persone con disabilità

Con la recensione di Comarch ConTe, vi presentiamo un dispositivo unico sul mercato, perché pensato per persone anziane o con disabilità, il cui funzionamento è simile a quello di uno smartwatch, con l’unica differenza che in questo caso non c’è un display.

Comarch ConTe, a prima vista, potrebbe sembrare quasi un giocattolo, perché è realizzato completamente in materiale plastico, con grandi bottoni colorati, che in realtà sono stati pensati per facilitare l’uso anche per i più anziani e per le persone con disabilità, oppure con difficoltà di movimento.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

A cosa serve Comarch ConTe

Vi presentiamo questo dispositivo, senza offrire alternative, perché non abbiamo trovato sul mercato altri oggetti con le stesse caratteristiche, che potessero garantire le stesse funzionalità e affidabilità.

In particolare, con questo oggetto da indossare è possibile tracciare la posizione attraverso il GPS e ricevere le informazioni biometriche sulla frequenza cardiaca e i passi fatti nel corso di una giornata, che possono dare garanzie sullo stato di salute di chi lo porta al polso. La funzionalità è quella tipica di uno smartwatch, ma l’interfaccia è drasticamente semplificata, in più le informazioni vengono raccolte in modo automatico, senza la necessità di un intervento attivo dell’utilizzatore.

Quello che non abbiamo ancora detto è che all’interno di Comarch ConTe c’è una SIM che permette di effettuare e ricevere chiamate, ma anche di trasmettere dati attraverso la rete, oltre che diramare eventuali chiamate di emergenza con la semplice pressione di un tasto.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Come funziona Comarch ConTe

L’orologio per anziani e persone con disabilità Comarch ConTe è dotato di sensori, grazie a cui rileva se viene indossato o tolto, ma è in grado anche di misurare il battito cardiaco in tempo reale di chi lo indossa. Premendo il pulsante con il ricevitore, posto sulla parte superiore, si risponde alle chiamate in arrivo.

Con il pulsante emergenza, invece, si chiamano i numeri memorizzati in rubrica usando la app di gestione. Una volta premuto il tasto di emergenza, vengono chiamati in sequenza tutti i numeri registrati, fino a che qualcuno non risponde. Con il pulsante con un cerchio, si legge l’ora e a rotazione si ottengono informazioni sulla carica della batteria e lo stato della connessione.

La app è uno dei suoi punti di forza: una volta scaricata CareMate, basta seguire le istruzioni sul cellulare per completare il procedimento di configurazione. Sempre attraverso la app, è possibile vedere la posizione di chi indossa l’orologio in tempo reale: il sensore GPS è molto preciso e funziona in assoluta sicurezza per quanto riguarda la privacy. Solo chi configura l’orologio è in grado di vederne la posizione. E’ possibile assegnare più di un “amministratore", in grado di consultare i parametri e modificare alcune funzionalità.

La batteria fornisce qualche giorno di autonomia e si ricarica attraverso una piccola base che si aggancia magneticamente all’orologio e si connette poi ad un normale caricatore da smartphone, che non è incluso nella confezione.

Quanto costa Comarch ConTe?

Ci sono due modi per acquistare Comarch ConTe, il primo dei quali passa dalla sottoscrizione di un abbonamento con WindTre, versando un anticipo di 39,99 euro. Se invece si preferisce, si può acquistare questo orologio per anziani e persone con disabilità al prezzo di 139.99 euro, senza però una SIM al suo interno, che va acquistata a parte.

Questo può essere un prodotto perfetto per persone con qualche difficoltà cognitiva o con patologie che potrebbero comportare amnesie, ma anche solo per persone che vivono da sole, in modo da poterle raggiungere in qualunque momento, anche quando il telefono potrebbe essere lontano e non essere a portata di mano.