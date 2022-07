Lo smartwatch per chi fa sport, Amazfit T-Rex 2

Il mercato degli smartwatch sta diventando sempre più ampio e più ricco, con un numero sempre più elevato di proposte, che necessariamente cominciano a differenziarsi pensando anche a specifiche tipologie di utenti: fino ad oggi, i prodotti più costosi del mercato sono stati quelli che si sono rivolti ad un pubblico appassionato per lo sport estremo e per le attività all’aria aperta.

Molti marchi si sono specializzati in prodotti in grado di resistere a qualunque tipo di sollecitazione, ma anche di funzionare con temperature estremamente alte o incredibilmente basse: il problema principale per gli utenti è stato però quello di avere a disposizione solo prodotti particolarmente costosi, che seppure completi non erano alla portata di tutti.

Amazfit T Rex 2 conferma invece una scelta fatta da tempo da uno dei produttori di smartwatch più interessanti, tra quelli in arrivo dalla Cina: questo dispositivo, infatti, rappresenta un’ottima offerta sia dal punto di vista delle funzionalità tecniche che da quello del suo posizionamento di prezzo, estremamente competitivo.

Amazfit T-Rex 2

Come funziona Amazfit T Rex 2

Il nuovo Amazfit T Rex 2 è pensato per funzionare anche in condizioni avverse e per poter essere utilizzato con i guanti o con le mani bagnate, perché lo si può controllare attraverso i pulsanti laterali di cui è dotato, senza la necessità di toccare il display. Questa è una delle sue caratteristiche principali: i pulsanti laterali, infatti, sono vere e proprie frecce di direzione, che permettono di muoversi all’interno del menu, sostituendo i tocchi del display, che in alcuni contesti non si possono utilizzare.

La prima caratteristica fondamentale di Amazfit T Rex 2 viene dalla sua struttura, pensata per resistere a tutte le sollecitazioni, non solo quelle date da urti e cadute, ma anche quelle generate dalle temperature particolarmente alte o molto basse, tipiche di alcune attività svolte all’aria aperta: la struttura è realizzata con polimeri “ultra resistenti", a cui si affianca il display AMOLED con una luminosità massima elevatissima.

Dentro Amazfit T Rex 2 c’è un trionfo di sensori, dall’accelerometro al barometro, passando per bussola, altimetro, giroscopio e GPS, ma non va dimenticato il trasmettitore bluetooth: a questi componenti, utili per il monitoraggio delle attività, si affianca il sensore a 6 fotodiodi, che invece serve per la misurazione dei parametri biometrici.

Questo è un’altro dei punti di forza di Amazfit T Rex 2: con un solo click si registrano battito cardiaco, ossigenazione del sangue, livello di stress e frequenza polmonare, dettagli che vengono misurati in meno di 45 secondi.

Amazfit T-Rex 2

Resiste all’acqua, ha superato test militari

Uno dei punti di forza di Amazfit T Rex 2 è la certificazione secondo standard militari, ottenuta dopo aver superato i test di resistenza, ma bisogna anche considerare che è capace di funzionare in acqua, fino a 100 metri di profondità, grazie ad una certificazione fino a 10 atmosfere.

Il sistema operativo è costruito intorno allo stesso software che in passato avevamo incontrato nei modelli Amazfit GTR3 e GTR3 Pro, ZeppOS, il cui pregio è quello di essere particolarmente leggero, molto veloce e di gestire in modo incredibile i consumi, tanto è vero che la batteria di questo smartwatch Amazfit T Rex 2 può funzionare per oltre due settimane senza necessità di ricarica. Proprio il sistema di ricarica potrebbe essere indicato come uno dei punti di debolezza, perché è necessario utilizzare un adattatore proprietario, mentre avremmo gradito la possibilità di utilizzare la ricarica senza fili.

Una volta indossato e superata la configurazione iniziale, molto semplice, il funzionamento di Amazfit T Rex 2 risulta estremamente intuitivo, con due aree di funzionamento principali: da un lato quella del monitoraggio delle attività sportive, dall’altro quella del controllo dei parametri biomedici.

Abbiamo già parlato del nuovo sensore estremamente veloce per rilevare il battito cardiaco e degli altri fotodiodi per il tracciamento della nostra condizione di salute, mentre per quanto riguarda il monitoraggio di attività sportive ci sono addirittura più di 100 specialità contemplate, alcune probabilmente mai sentite nominare.

Anche in questo caso, la misurazione dell’esercizio risulta estremamente semplice da attivare e in alcuni casi alcune discipline sono addirittura rilevate in automatico.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Interazioni con lo smartphone molto limitate

Lo smartwatch Amazfit T Rex 2 può quindi vantare un’estrema resistenza alle sollecitazioni, la capacità di funzionare con temperature molto elevate o incredibilmente base, è dotato di un sensore estremamente veloce per i parametri biometrici e riesce a monitorare addirittura più di 100 attività sportive. In mezzo a molti pregi, c’è anche qualche difetto, come la limitata interazione con lo smartphone, è possibile ricevere notifiche, ma non rispondere in modo dinamico.

Se arriva una telefonata, non è possibile utilizzare la conversazione sull’orologio, ma si può solo decidere di rifiutare la telefonata, premendo l’apposito tasto. È importante invece sapere che alcuni parametri che vengono raccolti dallo smartphone si possono visualizzare solo all’interno dell’applicazione ufficiale.

Poiché questo orologio è dotato di un sistema operativo “chiuso" non è possibile installare applicazioni dopo il suo acquisto, se non un numero molto limitato e comunque inferiore a quello che invece è disponibile su Apple Watch o sugli orologi con il sistema operativo wearOS.

Considerato comunque il costo, intorno ai 200 €, questo è un dispositivo particolarmente interessante, uno tra i migliori in questa fascia di prezzo.

Amazfit T-Rex 2