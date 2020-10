La piattaforma di streaming più utilizzata al mondo è sicuramente Netflix, con la quale possiamo guardare, in una ottima qualità, una grande quantità di film e serie tv online. Può capitare però che il film presenti degli errori di lingua, che possono rovinare l’esperienza dell’utente. Questo articolo ti aiuterà a trovare la soluzione giusta per riuscire a goderti la tua serie tv preferita, nella lingua che preferisci.

Se inizi a guardare un film su Netflix e ti accorgi che l’audio oppure i sottotitoli sono in una lingua sbagliata, o addirittura vuoi provare a guardare una serie in lingua originale, non devi preoccuparti. La piattaforma di Netflix ti permettere di cambiare la lingua del tuo account, dell’audio e dei sottotitoli. È un procedimento molto semplice. Dovrai solamente seguire alcuni passaggi che eseguiti con le nostre indicazioni risulteranno semplici come bere un bicchier d’acqua. Quindi, come si fa per cambiare la lingua su Netflix? Scopriamolo insieme:

Come modificare la lingua del tuo account Netflix

Come primo passaggio devi accedere al tuo profilo Netflix entrando sul sito Netflix.com oppure tramite l’app.

clicca su “gestisci i profili” e seleziona il tuo;

scegli poi la tua lingua preferita (per esempio se è già predefinita la lingua che avresti voluto scegliere, l’italiano, puoi uscire);

a questo punto per salvare la tua scelta esci dal tuo account e poi accedi nuovamente.

Come modificare la lingua dei sottotitoli in un film di Netflix

Dopo essere entrato nel tuo profilo:

devi indicare la lingua che preferisci per i sottotitoli

riprovare a guardare il film o la serie scelta con i sottotitoli nella lingua che hai scelto nel passaggio precedente.

La piattaforma di Netflix ti mostra cinque o sette lingue tra cui scegliere, che sono le più utilizzate nella tua area geografica di appartenenza e le 2 lingue che vengono scelte la maggior parte delle volte per scaricare film o serie. A causa di accordi di distribuzione o di alcune licenze che riguardano i contenuti, alcuni sottotitoli potrebbero non essere presenti nella lingua che vorremmo scegliere.

Ma la domanda a questo punto sorge spontanea: perché posso scegliere solo alcune lingue per i sottotitoli? Le soluzioni potrebbero essere:

prova a cambiare le impostazioni della lingua del tuo profilo e apri la pagina “Netflix è nella lingua sbagliata”. Attenzione però, cambiando la lingua del profilo si cambierà la lingua per tutta la piattaforma!

per scegliere film o serie in base alla lingua dei sottotitoli puoi visitare la pagina netflix.com/subtitles.

Alcune volte potrebbe capitare che i sottotitoli in una determinata lingua sono disponibili solo su di un dispositivo rispetto ad un altro. Questo potrebbe accadere, perché l’applicazione di Netflix potrebbe non essere conciliabile con alcune lingue in particolare, su alcuni dispositivi creati prima del 2014, come per esempio l’arabo, l’ebraico, il cinese, il thailandese o il rumeno. Per i nuovi dispositivi invece questi problemi non si creano. Il 2014 viene preso come anno di riferimento per i dispositivi su cui si può utilizzare la piattaforma Netflix e che supportano queste lingue. Ci potrà sempre essere l’eccezione che conferma la regola, quindi alcune apparecchiature, anche se prodotte dopo il 2014, potrebbero non supportare tutte le lingue.

Curiosità: in alcune serie tv i sottotitoli sono disponibili per una stagione e per una invece no. Questo può succedere, perché ogni stagione proviene da una fonte differente. Alcune serie tv che sono disponibili sulla piattaforma prima del 2018, potrebbero non avere la disponibilità dei sottotitoli su tutti i dispositivi. Quindi se per una stagione non trovi disponibili i sottotitoli, prova a cambiare dispositivo.

Come modificare la lingua dell’audio di Netflix

Durante lo streaming di un film, Netflix ti mostra le cinque o sette lingue più rilevanti. Per i film o le serie tv scaricate, vengono prese in considerazione solo le due lingue più rilevanti per il tuo account. Per modificare l’audio nella tua lingua preferita devi:

selezionare le impostazioni che trovi nella schermata principale;

selezionare l’opzione “audio e lingua”;

adesso puoi selezionare la tua lingua preferita;

torna indietro al film o la serie tv che stavi guardando e prova a sentire se la lingua da te scelta è stata selezionata.

Se al film o alla serie tv non è stata cambiata la lingua, ci può essere la possibilità che la lingua da te selezionata per la visione non è disponibile per quel titolo.