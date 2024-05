Come cancellare in maniera definitiva i dati da computer e smartphone

Ecco come cancellare in modo definitivo i dati da computer e smartphone in modo semplice e sicuro

Fonte foto: Pepsco Studio / Shutterstock.com

Per cancellare in modo definitivo i dati dalla memoria interna del computer oppure dello smartphone è necessario ricorrere ai sistemi di ripristino del sistema operativo, con la possibilità di effettuare una completa formattazione della memoria, ripristinando le impostazioni di fabbrica e cancellando i dati presenti. In alcuni casi, inoltre, può essere utile affidarsi a software specifico, che consente di effettuare una pulizia approfondita di un’unità di memoria.

Cancellare i dati su smartphone

Per cancellare tutti i dati dallo smartphone è necessario avviare una formattazione del dispositivo, con un ripristino delle condizioni di fabbrica. La procedura da seguire è semplice. Con un iPhone, ad esempio, basta andare in Impostazioni > Generali > Trasferisci o inizializza iPhone > Inizializza contenuto e impostazioni e seguire la procedura guidata.

Con uno smartphone Android, invece, bisogna individuare l’opzione giusta dalle Impostazioni (il percorso da seguire dipende dal modello di smartphone e dalla versione del sistema operativo). È possibile utilizzare la funzione di ricerca tra le Impostazioni per trovare l’opzione giusta (basta utilizzare parole chiave come “ripristino” oppure “impostazioni di fabbrica“).

È possibile anche ricorrere a tool esterni per la cancellazione dei dati, in modo da assicurarsi che non restino tracce delle proprie informazioni nella memoria del dispositivo. Una soluzione di questo tipo è rappresentata da Data Cleaner di Apowersoft. Si tratta di un software che si installata sul computer e che può cancellare la memoria dello smartphone in modo completo (è necessario collegare lo smartphone al computer per avviare l’operazione.

Cancellare i dati su computer

Per cancellare tutti i dati dal computer è sufficiente avviare una formattazione, con la reinstallazione del sistema operativo.Per formattare un PC Windows 10 è possibile andare in Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Ripristino e poi scegliere Reimposta il PC > Inizia > Rimuovi tutto mentre con un PC Windows 11 si può andare in Impostazioni > Sistema > Ripristino. L’app Impostazioni è accessibile dal menu Start oppure premendo la combinazione tasto Windows + I sulla tastiera.

Con un Mac, con macOS Ventura o versioni successive, è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica andando in Menu Apple > Impostazioni di sistema > Generali > Trasferisci o inizializza > Inizializza contenuti e impostazioni. Utilizzando macOS Monterey, invece, è necessario andare in Menu Apple > Preferenze di Sistema > Inizializza contenuto e impostazioni e seguire la procedura guidata dal sistema operativo.

Per cancellare in modo definitivo i dati da un hard disk del proprio computer (dopo la formattazione potrebbero restare “tracce” di file precedenti recuperabili con software dedicati) è necessario ricorrere a programmi per la cancellazione dei dati. Ci sono diverse applicazioni utili a questo scopo. Tra questi troviamo Eraser, uno dei migliori programmi gratuiti per PC Windows. Da valutare anche CleanMacX, per i Mac, oppure Permadelete, per i computer Windows.