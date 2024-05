Windows 10, come formattare e cancellare i dati in modo sicuro

Per formattare e cancellare i dati da un PC Windows 10 ci sono vari modi: ecco come eliminare i dati in sicurezza

Per formattare e cancellare i dati di un computer con Windows 10 ci sono varie opzioni da seguire. È possibile, ad esempio, reinstallare il sistema operativo oppure andare a cancellare i dati da un hard disk secondario abbinato al proprio computer. Farlo è molto semplice. Ci sono, inoltre, alcuni modi per eliminare in via definitiva i dati da un disco di memoria.

Vediamo, di seguito, tutte le opzioni disponibili per formattare e cancellare i dati con Windows 10.

Ripristino del computer

Una prima opzione da considerare per cancellare i dati è effettuare un ripristino del computer. In Windows 10 è sufficiente andare in Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Ripristino e poi scegliere Reimposta il PC > Inizia > Rimuovi tutto. A questo punto partirà una procedura guidata che permetterà di cancellare file personali, app e impostazioni. Chi ha un PC Windows 11, invece, può accedere alla funzione di formattazione del disco andando in Impostazioni > Sistema > Ripristino.

Utilizzare un software specifico

Un altro modo per cancellare i dati in modo sicuro da un’unità di memoria abbinata a un computer Windows 10 è l’utilizzo di un software specifico, pensato per eliminare completamente i file da una memoria, senza la possibilità di recupero. Quando si cancellano i dati da un hard disk, infatti, utilizzando dei tool appositi è possibile provare a recuperare le informazioni cancellate (almeno in parte). Ricorrendo a software dedicato, invece, la cancellazione sarà definitiva. Su Windows 10 è possibile utilizzare applicazioni come Eraser oppure Permadelete che si occupano di effettuare una pulizia approfondita della memoria.

Formattazione dal prompt dei comandi

Per eseguire una formattazione sicura sul nostro computer è possibile affidarsi al Prompt dei comandi e utilizzare alcune vecchie istruzioni risalenti addirittura a MS-DOS. Nulla di troppo complesso, sia ben chiaro, ma c’è da sottolineare che non si potrà utilizzare alcuna procedura guidata né interfaccia grafica: si dovrà “lavorare” di tastiera e stare bene attenti ai comandi digitati.

Prima di tutto, è necessario individuare la lettera che identifica il disco rigido o la partizione da formattare. Aprire Esplora file e, nella colonna di sinistra, cliccare sulla voce Questo PC. Nella schermata che compare cercare la sezione Dispositivi e unità: qui si troveranno elencati tutti gli hard disk presenti all’interno del computer e tutte le partizioni create dall’utente. La lettera che identifica il disco si trova a fine nome, racchiusa tra parentesi tonde (solitamente C:, ma potrebbe anche essere D:, E: o F: in caso di due o più partizioni o hard disk).

A questo punto si deve aprire il Prompt dei comandi come amministratore (dalla barra del menu Start digitare la stringa “cmd” nel campo di ricerca, cliccare con il tasto destro del mouse sulla voce Prompt dei comandi e scegliere Esegui come amministratore) e, nella finestra con sfondo nero, digitare il comando “format nome_volume /P:passaggi“, dove

format è il comando per la formattazione

è il comando per la formattazione nome_volume è la lettera che identifica il disco (C, ad esempio)

è la lettera che identifica il disco (C, ad esempio) /P passaggi è il numero di volte che si vorrà sovrascrivere i dati del disco con informazioni casuali.

Se, ad esempio, si volesse cancellare in modo sicuro la partizione D con 5 passaggi, nella finestra del Prompt dei comandi si dovrebbe scrivere “format D /P:5”. In questo modo Windows 10 cancellerà il contenuto del disco sovrascrivendo i dati per cinque volte. Va da sé che al crescere del numero dei passaggi aumenterà anche il tempo necessario per completare la procedura.

Formattare Windows 10 senza perdere i dati

Per formattare Windows senza perdere i dati ci sono due modi. Il primo è sfruttare il tool incluso nelle Impostazioni del sistema operativo, andando in Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Ripristino e poi scegliere Reimposta il PC > Inizia > Mantieni i miei file. Basterà seguire la procedura guidata per completare l’operazione. Il secondo sistema prevede la creazione di un backup con Windows 10.

È possibile creare un backup andando in Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Ripristino > File di backup oppure utilizzando un software dedicato. C’è anche la possibilità di utilizzare servizi cloud per il backup come il servizio cloud di Microsoft, OneDrive, oppure il sistema di backup di Google Drive.