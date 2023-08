Come cancellare messaggi inviati su Messenger

Fonte foto: charnsitr / Shutterstock.com

Cancellare messaggi inviati su Messenger è possibile. A prescindere dall’app del servizio utilizzata, infatti, gli utenti hanno la possibilità di annullare l’invio di un messaggio, eliminandolo così dalla conversazione.

Si tratta di una funzione molto utile e che permette di rimediare a un errore di ortografia o a un messaggio inviato in una chat sbagliata. Gli utenti possono eliminare i messaggi anche senza rimuoverli dalla chat del destinarlo, ma solo per “fare ordine” in una conversazione.

Ecco come cancellare i messaggi inviati su Messenger, annullandone l’invio, grazie agli strumenti forniti dal servizio di messaggistica di Facebook.

Cancellare messaggi inviati su Messenger da Android e iPhone

Per cancellare un messaggio inviato su Messenger con l’app per Android o iPhone è sufficiente tenere premuto sul messaggio da eliminare. A questo punto bisogna premere su Annulla (se si utilizza un iPhone) oppure su Rimuovi (per chi utilizza un dispositivo Android). Su iPhone c’è un passaggio preliminare: si deve prima premere Altro.

L’app di Messenger, a prescindere dal sistema operativo, visualizzerà una nuova schermata con una doppia opzione: Annulla invio oppure Rimuovi per te (su iPhone quest’opzione si chiama Annulla invio per te ma la funzione è la stessa).

Nel primo caso, il messaggio viene eliminato dalla conversazione di Messenger. L’utente a cui era stato inviato il messaggio vedrà un avviso di questo tipo “nome utente” ha annullato l’invio di un messaggio. Scegliendo la seconda opzione, invece, il messaggio resterà nella chat dell’utente a cui è stato inviato ma sarà rimosso dai propri messaggi inviati.

Cancellare messaggi inviati su Messenger da computer

Utilizzando Messenger via browser web (sia da facebook.com che da messenger.com) la procedura da seguire è leggermente differente. In questo caso, infatti, per annullare l’invio del messaggio è necessario portare il mouse accanto al messaggio da eliminare per far apparire l’icona dei tre puntini disposti in verticale.

Con un clic su quest’icona è possibile scegliere Rimuovi e poi selezionare l’opzione desiderata tra Annulla invio per tutti e Rimuovi per te. Queste opzioni funzionano esattamente come già visto per le app Android e iOS. La prima opzione permette di cancellare il messaggio inviato su Messenger anche per il destinatario.

Se, invece, si utilizza l’app di Messenger per desktop, per cancellare un messaggio è necessario cliccare con il tasto destro del mouse sul messaggio da eliminare. Dal menu contestuale sarà poi possibile scegliere tra le opzioni Rimuovi per te e Rimuovi per tutti. Anche in questo caso, il funzionamento non cambia. Per eliminare il messaggio dalla conversazione bisogna scegliere l’opzione “per tutti”.