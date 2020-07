Come cancellare tutti i post di Facebook in blocco

Sarà capitato a molti di pentirsi di un contenuto pubblicato sui social ed eliminarlo poco dopo, ma cosa succede quando si vogliono cancellare tutti i post di Facebook in blocco? La piattaforma fortunatamente offre una procedura semplice e veloce per fare tabula rasa e ricominciare da zero.

I motivi che spingono le persone a gesti di questo tipo sono davvero tanti, per esempio c’è una gran fetta di pubblico che ha voluto eliminare contenuti dopo lo scandalo di Cambridge Analytica e aumentare i livelli di privacy online. Altri invece vogliono mantenere solo alcune informazioni. Sicuramente controllare ogni singolo Mi Piace, commento e contenuto pubblicato negli anni precedenti è faticoso, così la soluzione migliore è di eliminarli tutti senza distinzione. Si può raggiungere l’obiettivo in pochi passaggi, sia dall’app Facebook disponibile per iOS e Android che dalla versione web per computer.

Cancellare post di Facebook: come eliminarli in blocco da smartphone

La procedura è simile in entrambi i sistemi operativi, quindi basta avviare l’app da qualsiasi dispositivo e iniziare. Dopo aver effettuato l’accesso al proprio profilo, bisogna toccare il tasto con tre puntini orizzontali posto accanto al tasto “Aggiungi Storia”. Saremo quindi nelle Impostazioni del Profilo.

Da qui occorre accedere al Registro Attività e poi su Gestisci attività. Si aprirà un pop-up che mostrerà la scritta “I tuoi post”. Toccando quella voce si accede proprio alla sezione che raccoglie tutti i contenuti, dalla data di iscrizione ad oggi. A questo punto si possono selezionare singolarmente i post da eliminare: basta spuntarli singolarmente e poi toccare la voce “Archivia” o “Cestina”. Nel primo caso, i contenuti non verranno distrutti ma conservati all’interno di un archivio visibile solo all’utente, da dove in un secondo momento potranno essere ripristinati. Mentre se si mettono i post nel cestino, questi rimarranno in questo spazio per 30 giorni, poi verranno eliminati automaticamente.

C’è poi la possibilità di filtrare i contenuti, toccando appunto il tasto Filtra che permetterà di scegliere la categoria, la data oppure la persona. Andando su data è possibile selezionare il periodo di riferimento. Il calendario parte dal giorno dell’iscrizione a Facebook e prosegue fino al presente.

Non è possibile filtrare per data i post contenenti un tag dell’utente che possono essere eliminati o archiviati solo dalla persona che li ha postati, le foto che fanno parte di un album, incluse quelle inserite in album condivisi e le Storie, che invece vengono automaticamente archiviate dopo 24 ore dalla pubblicazione.

Scegliendo il periodo di riferimento appariranno quindi i post da cancellare, da qui è possibile selezionarli tutti e procedere a cestinarli.

Come eliminare i vecchi post Facebook da computer

La procedura da web è molto simile. Anche in questo caso occorre accedere a Facebook e poi al proprio profilo. Qui, il tasto coi tre puntini orizzontali è posizionato accanto alla lente di ingrandimento. Dopo aver cliccato il tasto si aprirà un pop-up con due voci, Impostazioni del Diario e Registro Attività. Naturalmente bisogna cliccare la seconda voce per accedere all’archivio di tutte le attività effettuate sul canale, inclusi commenti e Mi Piace. Anche in questo caso si possono filtrare i contenuti in base al periodo. Per farlo occorre selezionare la voce Filtra e poi l’anno e il mese di riferimento. Appariranno tutti i post pubblicati nel periodo scelto, a questo punto si potranno eliminare selezionandoli tutti oppure singolarmente.