Come cancellare foto su Facebook

3 Giugno 2019 - Facebook è il maggior social network al mondo. Ogni giorno milioni di persone pubblicano, condividono e commentano ogni tipo di contenuto, soprattutto fotografie. Spesso però alcune immagini sono pubblicate in modo frettoloso, e possono esserci ripensamenti.

Molte persone, dopo aver pubblicato una foto vogliono eliminarne ogni traccia da Facebook. I motivi possono essere i più diversi: ci si è lasciati e si vuole fare pulizia; si viene assunti a lavoro e non si vogliono immagini sconvenienti; la foto caricata questa mattina non è poi così bella e tanto vale eliminarla. Insomma, i motivi per cancellare foto su Facebook sono davvero tanti. Fortunatamente la piattaforma permette di raggiungere questo obiettivo in modo facile e veloce. Esistono delle procedure intuitive da eseguire sia dalla versione web, che dall’app mobile.

Come eliminare foto su Facebook su Android e iOS

Innanzitutto, occorre sapere che le uniche foto che possono essere eliminate da Facebook sono quelle caricate da te. Per quanto riguarda quelle condivise da altre persone in cui sei taggato, l’unica azione che puoi fare è rimuovere il tag.

Per eliminare una foto in particolare dall’app, basta aprire l’immagine e toccare il menu (costituito da tre puntini). A questo punto appariranno diverse opzioni, tra cui anche “Elimina foto”. Per farlo, basta toccarla e poi confermare. Questa opzione funziona anche per le foto profili e le foto di copertina.

Naturalmente è possibile agire anche sugli interi album. Per cancellare tutte le immagini presenti al loro interno, basta andare sul tuo profilo, “Vedi tutte le foto” e nella sezione album. All’interno di un unico album è possibile toccare il menu, che si trova in alto a destra. Seleziona l’opzione “Elimina” e ogni immagine verrà cancellata.

Eliminare foto su Facebook dal web

Anche dalla versione web ci sono due opzioni, la prima è eliminare singole fotografie, la seconda è eliminare album. La procedura è unica per ogni browser, che sia Windows, Linux o Mac. Quindi iniziamo col dire che ci sono due metodi.

Il primo consiste nell’aprire una foto sul social, spostando il puntatore del mouse sulla foto. Nella parte inferiore della foto appariranno una serie di controlli. Facendo clic su “Opzioni” appare la voce “Elimina questa foto”. Prima di proseguire con l’eliminazione, Facebook chiederà la conferma. Confermando la cancellazione, la foto sparirà.

Il secondo metodo invece passa per il profilo dell’utente. Cliccando sulla scheda “Foto”, apparirà una griglia con tutte le immagini pubblicate. In alto a destra, c’è un’icona con una matita. Cliccando sopra apparirà, tra le altre voci, anche “Elimina questa foto”. Questo metodo può essere utilizzato anche per rimuovere i tag. Infatti, tra le diverse opzioni appare anche “Rimuovi tag”.

Contrariamente a ciò che accade con l’app, non esiste un metodo per cancellare le foto in massa su Facebook dalla versione web. Rimanendo all’interno del proprio profilo web, si accede alla scheda “Foto” e poi su “Foto di te” dove reperire tutte le foto in cui sei taggato e gli album.

Nella pagina degli album, si trova l’icona del menu in basso a destra. Anche in questo caso, cliccandoci sopra, il comando sarà sempre lo stesso, ovvero “Elimina album”. Sparirà così ogni traccia di quell’album.

Per eliminare delle foto che si trovano in differenti album non esiste una procedura ufficiale. Però si può ricorrere ad uno stratagemma: selezionare tutte le immagini che si vogliono cancellare e inserirle in un album. Infine, eliminare quest’ultimo.