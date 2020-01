Instagram è ormai un social network popolarissimo che fa parte del nostro quotidiano al pari di Facebook. Di fatto, il social network site conta più di un miliardo di utenti attivi ed è il terzo social più popolare al mondo. Nato inizialmente per gli appassionati della fotografia ora viene utilizzato dai suoi iscritti per raccontare e raccontarsi attraverso le immagini, entrando in contatto con altri utenti attraverso la pubblicazione, la condivisione e l’apprezzamento tramite like di contenuti visuali.

È infatti possibile pubblicare foto e video, trasmettere video in diretta e pubblicare contenuti temporanei tramite le Stories per entrare in contatto con pubblici diversi per svariate finalità. C’è chi usa Instagram per rimanere in contatto con i propri amici, chi per raccontare la sua vita e chi lo fa per scopo promozionale. L’interazione con gli utenti può avvenire in diversi modi quasi sempre pubblici, ma il social offre agli utenti anche un luogo privato in cui poter condividere contenuti e chattare: Instagram Direct. Scopri con Libero Tecnologia come chattare su Instagram, sia su smartphone che da PC.

Instagram Direct: istruzioni per l’uso

Tutte le interazioni che hai su Instagram sono sostanzialmente pubbliche, questo vuol dire che se condividi una foto, commenti o metti mi piace lo vedranno sia i tuoi follower che il proprietario del contenuto. Nonostante il social abbia tolto la possibilità di vedere i like che i follower mettono agli altri contenuti è comunque possibile vedere i nomi degli utenti che hanno aggiunto il mi piace ad una determinata foto o video. Si può tuttavia scegliere di interagire con gli altri utenti in una maniera più riservata, chattando con uno o più persone attraverso il messaggio diretto. Tale funzione è chiamata Instagram Direct o DM (direct message) Instagram.

La prima cosa necessaria per poter chattare su Instagram è, ovviamente, avere l’applicazione installata all’interno del proprio dispositivo (che sia uno smartphone o un tablet). L’app è disponibile per tutti i cellulari e tablet che hanno come sistema operativo Android, iOS e Windows. Se sei ancora tra i pochi che non hanno installato Instagram accedi a Google Play o all’App Store, cerca il nome dell’applicazione e scaricala.

Una volta installata l’applicazione dovrai eseguire l’accesso o, eventualmente, registrarti prima al social, aggiungendo persone che conosci, amici, parenti o personaggi pubblici e persone che apprezzi e che vorresti seguire. Una volta concluso questo procedimento (sempre se necessario), puoi iniziare finalmente a chattare su Instagram Direct. Vediamo passo per passo in che modo.

Dopo aver aperto la Home dell’applicazione premi l’icona a forma di aeroplanino di carta che si trova in basso a destra, tra il tasto + e l’omino che rimanda al profilo personale. C’è da tenere presente che il tasto che rimanda al Direct è stato solo di recente spostato nella schermata, per cui se hai una versione non aggiornata di Instagram potresti trovare l’icona dell’aeroplanino in alto a destra. Premendo il comando ti apparirà la schermata per poter chattare. In alto a destra, di fronte la scritta Direct, potrai scegliere se effettuare una videochiamata con una o più persone che segui oppure se mandare un messaggio. Dopo aver premuto Nuovo messaggio potrai selezionare il contatto a cui vuoi inviarlo e, premendo sul tasto Chat in alto a destra, aprire una schermata in cui poter parlare privatamente con la persona desiderata scattando foto, inviando messaggi vocali, gif, o contenuti multimediali presi dalla galleria del telefono.

Se decidi di inviare un messaggio a più persone Instagram creerà automaticamente un gruppo che, in seguito, potrai gestire come più ti piace: dandogli un nome, aggiungendo nuovi interlocutori, attivare e disattivare le notifiche o abbandonare il gruppo. Una nuova funzione molto pratica per chi usa Instagram per scopi lavorativi è quella di Risposte rapide. Permette di scrivere un messaggio e ancorarlo ad un collegamento. In questo modo, quando un utente ti invia un messaggio e usa la parola che hai scelto come collegamento rapido, il sistema gli invierà automaticamente il messaggio che hai scritto.

Instagram Direct anche da PC

Non tutti sanno che è possibile chattare su Instagram anche da pc. Molti utenti accedono al social network dai browser web come Chrome o Explorer, che in effetti non permettono di inviare messaggi privati. Sui sistemi Windows è macOS è però possibile scaricare l’applicazione dallo Store e usare Instagram Direct su pc nello stesso modo in cui lo useresti sullo smartphone.