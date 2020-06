Come contattare il servizio clienti degli operatori telefonici su WhatsApp

Ricordi quando per contattare un negozio o un’azienda dovevi telefonare e rimanere in linea per ore? Fortunatamente oggi molte aziende hanno attivato canali alternativi che permettono di contattare il Servizio Clienti o l’Assistenza in modo più rapido: da WhatsApp a Facebook Messenger fino addirittura a Instagram. Si invia il messaggio e in pochi minuti si inizia la conversazione.

E se si volesse mandare un messaggio WhatsApp a Vodafone, WindTre o altre compagnie telefoniche? C’è una bella notizia: molte di queste società hanno attivato l’assistenza sull’app di messaggistica che in alcuni casi è attiva 24 ore su 24. Purtroppo, molti consumatori non conoscono questa opportunità e continuano a telefonare al numero del servizio clienti finendo per conoscere a memoria i messaggi e le musiche che si attivano durante le lunghe attese. Ogni compagnia telefonica ha un numero da contattare, ma esistono alcune regole a cui attenersi per ricevere risposta e iniziare a chattare.

Numero WhatsApp TIM

Il numero per contattare TIM su WhatsApp è 335.12.37.272. La chat può essere usata solo dai clienti della compagnia telefonica e si può chiedere assistenza solo per il numero da cui si scrive. Nella conversazione permette di parlare con dei BOT che danno quindi risposte preimpostate in base ai comandi del cliente oppure con un consulente in carne ed ossa.

Numero WhatsApp Vodafone

La compagnia mette a disposizione un’assistente digitale chiamato TOBi che può essere contattato al numero 349.91.90.190 o via web. L’assistenza è garantita anche attraverso l’app MyVodafone oppure accedendo all’area personale del sito web. Per avviare una chat WhatsApp con Vodafone occorre indicare il numero per cui si chiede l’assistenza, a cui arriverà un codice di sicurezza via SMS da indicare in chat. A questo punto inizierà l’assistenza sull’app di messaggistica.

Assistenza WhatsApp WindTre

WindTre mette a disposizione dei clienti ben due numeri da contattare: 388.00.00.159 (che può essere usato anche stavolta nella (versione web) o 393.00.00.159 (o via web). Inizialmente si parla con un BOT che chiede di segnalare il numero di telefono per il quale si vuole l’assistenza e successivamente si può conversare con un operatore telefonico.

Come contattare CoopVoce su WhatsApp

CoopVoce, nonostante sia probabilmente meno conosciuto dei precedenti, è stato uno dei primi a sfruttare WhatsApp per offrire assistenza da remoto ai clienti. La compagnia si può contattare al numero 370.30.10.188 o cliccando qui dalle ore 8:00 alle ore 21:00.

Contattare Tiscali su WhatsApp

Tiscali Help Desk è il servizio che permette ai clienti della compagnia di parlare con un operatore telefonico. Per avviare una chat su WhatsApp si può scrivere al numero 370.10.10.130 dalle ore 8:30 alle ore 21:00 dal lunedì al sabato, mentre la domenica fino alle 17:00.

WhatsApp Spusu

Infine, segnaliamo la nuova compagnia telefonica Spusu che consente di chattare con un operatore su WhatsApp usando il numero 378.01.02.000 (o via web) dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00, mentre il sabato fino alle 18:00.