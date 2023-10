Come configurare modem Fastweb

Fonte foto: Shutterstock

La configurazione del modem per usare la connessione Internet casa con Fastweb dipende dal tipo di abbonamento attivato. Scegliendo un’offerta Fastweb con modem incluso, infatti, sarà possibile sfruttare una configurazione automatica, senza particolari problematiche. Optando per un‘offerta senza modem, invece, l’utente dovrà inserire in autonomia i parametri della connessione (forniti da Fastweb) su un modem router di sua proprietà. Vediamo, quindi, come configurare un modem con Fastweb.

Configurare un modem fornito da Fastweb

La configurazione del modem fornito da Fastweb è molto semplice. In alcuni casi, in base all’offerta attivata e al tipo di connessione, sarà il tecnico inviato dall’operatore (su appuntamento) a eseguire l’operazione. In linea di massima, è sufficiente seguire le indicazioni fornite nel libretto di istruzioni del dispositivo.

Completata l’installazione del modem, è possibile collegare un computer e poi accedere tramite browser web al sito registrazione.fastweb.it, inserendo i dati richiesti e seguendo la procedura guidata (servirà il codice fiscale dell’intestatario della linea). In questo modo, sarà possibile completare rapidamente la configurazione e iniziare a usare la rete Internet.

Successivamente, tramite l’app MyFastweb, sarà possibile modificare i parametri della connessione.

Configurare modem libero Fastweb: operazioni preliminari

La prima cosa da fare è verificare la compatibilità tra modem router e rete Fastweb (i dati completi sono riportati nei paragrafi seguenti). Per informazioni aggiuntive in merito è possibile contattare il Servizio Clienti Fastweb al numero 192.193 e seguire le istruzioni della voce guida per parlare con l’assistenza tecnica.

A questo punto è necessario accendere il dispositivo e completare l’installazione. Il dispositivo deve essere collegato alla presa del telefono (in caso di connessione ADSL) o al terminale ottico installato dal tecnico di Fastweb (in caso di connessione in fibra).

In questo secondo caso dovrai collegare il tuo router alla terminazione ottica ONT (Optical Network Terminal, una piccola scatoletta che fa da ponte tra la fibra ottica e il router) di Fastweb tramite un cavo di rete Ethernet di Categoria 5e o superiore, che inserirai nella porta WAN Ethernet del tuo router.

Infine, è necessario collegare il router a un PC fisso o notebook tramite un normale cavo di rete Ethernet. Una volta terminati i collegamenti è necessario collegarsi dal computer con il router e configurarlo con i parametri giusti per la rete di Fastweb.

Per accedere al pannello di controllo del router bisogna aprire una finestra del browser e digitare l’indirizzo IP del router stesso, che di solito è 192.168.1.1 (ma potrebbe essere diverso, in tal caso si troverà l’indirizzo giusto sul manuale utente del modem router o sul retro del modem stesso).

Dopo essere entrati nella configurazione del router bisogna aprire la scheda relativa ai parametri di rete e configurarli con i parametri comunicati da Fastweb che trovate riepilogati qui di sotto. Ancora una volta, per assistenza in fase di configurazione è possibile contattare il Servizio Clienti Fastweb al numero 192.193.

Parametri router ADSL Fastweb

Per poter utilizzare la rete ADSL Fastweb con fonia erogata in modalità tradizionale (POTS) è necessario che il modem router supporti lo standard ADSL2+ (ITU-T G.992.5). In aggiunta, è necessario configurare le impostazioni di connessione utilizzando questi parametri:

VPI/VCI: 8/36

Protocollo: RFC 2684 bridged (dinamico)

Incapsulamento: LLC

DHCP client abilitato sull’interfaccia WAN per acquisizione dinamica dell’indirizzo IP

Le impostazioni dei parametri di LAN devono essere queste:

DHCP server abilitato per assegnazione dinamica degli indirizzi agli apparati connessi in LAN

Funzionamento del modem in modalità routed (NAT abilitato)

Per l’accesso alla rete ADSL Fastweb con fonia erogata in modalità VoIP lo standard da supportare è lo stesso mentre cambiano i parametri di connessione:

Accesso non Bitstream – VPI/VCI: 8/35

Accesso Bitstream – VPI/VCI: 8/35 per solo traffico voce; VPI/VCI: 8/36 per traffico dati

Protocollo: RFC 2684 bridged (dinamico)

Incapsulamento: LLC

DHCP client abilitato sull’interfaccia WAN per acquisizione dinamica dell’indirizzo IP su PVC 8/35

Configurazione statica dell’indirizzamento su PVC 8/36

Parametri router fibra mista rame FTTN Fastweb

Per configurare il modem con Fastweb con l’obiettivo di utilizzare la rete in fibra mista rame FTTN è necessario scegliere un dispositivo in grado di soddisfare questi requisiti tecnici:

standard VDSL2 (ITU-T G.993.2) fino al profilo 35b

Seamless Rate Adaptation (SRA)

retransmission G.INP (ITU-T G.998.4)

vectoring (ITU-T G.993.5)

I parametri da configurare in caso di fonia erogata in modalità tradizionale (POTS) sono:

Incapsulamento PTM untagged / Incapsulamento PTM tagged (VLAN ID 100; CoS 0)

DHCP client abilitato sull’interfaccia WAN per acquisizione dinamica dell’indirizzo IP

In caso di fonia in modalità VoIP, invece, bisogna considerare:

Incapsulamento PTM untagged / Incapsulamento PTM tagged (VLAN ID 100; CoS 0 per traffico dati e CoS 2 per traffico voce)

DHCP client abilitato sull’interfaccia WAN per acquisizione dinamica dell’indirizzo IP

I parametri di LAN sono gli stessi visti per l’ADSL con la necessità, quindi, di impostare DHCP server e NAT come “abilitato”.

Parametri router fibra ottica FTTH Fastweb

Per quanto riguarda la configurazione del modem router per la fibra ottica FTTH di Fastweb bisogna fare alcune differenziazioni. In particolare, in caso di Fibra Ottica GPON, infatti, è necessario collegare la porta WAN Ethernet alla terminazione ottica ONT fornita da Fastweb in modalità untagged. Sarà il tecnico (inviato da Fastweb su appuntamento) a occuparsi dell’operazione di installazione dell’ONT.

Nel caso di Fibra BS-GPON bisognerà collegare la porta WAN Ethernet al dispositivo ONT fornito da Open Fiber in modalità tagged (VLAN ID 835; CoS 0 per traffico dati e CoS 1 per traffico voce). In modalità Fibra VULA FTTH il collegamento dovrà essere effettuato alla ONT fornita da TIM in modalità tagged (VLAN ID 835; CoS 0 per traffico dati e CoS 2 per traffico voce).