Tiscali Mail è down oggi 8 ottobre 2024: come contattare il servizio clienti

A partire da ieri sera forti disagi per i clienti di Tiscali Mail: nessun messaggio ricevuto, nessun avviso da parte dell'azienda. Ecco come contattarli

Problemi tecnici per l’email di Tiscali a partire da ieri sera e, soprattutto, oggi 8 ottobre 2024. Gli utenti lamentano il fatto di non ricevere più nessun messaggio o, in alcuni casi, di riceverli con estremo ritardo. Minori, invece, le segnalazioni di problemi con le email in uscita.

I primi disservizi si sono manifestati già ieri pomeriggio, verso le 16:00, ma le segnalazioni di guasto non erano costanti nel tempo. Da questa mattina, invece, il problema sembra essersi aggravato e gli utenti stanno segnalando con più frequenza l’impossibilità di ricevere email su Tiscali. A ciò si aggiunge, a detta degli utenti, una forte difficoltà a parlare con il servizio clienti.

Tiscali down: come contattare il servizio clienti

Tiscali non ha pubblicato nessun avviso su eventuali problemi al servizio email, né ha comunicato nulla attraverso i suoi canali social. Il profilo X/Twitter di Tiscali non viene aggiornato dal 2012, quello Facebook dal 2021 e quello Instagram non è più disponibile.

L’azienda, sul proprio sito ufficiale, invita gli utenti a contattare l’help desk tramite il numero WhatsApp 3701010130. In alternativa è possibile scaricare l’app MyTiscali per inviare una segnalazione di guasto.

Al numero WhatsApp indicato, però, risponde un chatbot con domande e risposte precompilate, tramite il quale è impossibile descrivere il problema dell’email di Tiscali. Di conseguenza, l’unico mezzo per contattare Tiscali è tramite la sua app.