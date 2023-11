Come impostare l'autenticazione a due fattori con Amazon

Fonte foto: Worawee Meepian / Shutterstock.com

Con l’autenticazione a due fattori è possibile aggiungere un livello di sicurezza aggiuntivo per proteggere un account. Questa funzione è disponibile anche peer gli account Amazon. Si tratta di una funzione consigliata per aumentare il livello di protezione del proprio account che, ricordiamo, include i propri dati personali (come l’indirizzo) oltre che i dati della carta di pagamento.

Per evitare accessi non autorizzati al proprio account Amazon, quindi, tutti gli utenti possono attivare l’autenticazione a due fattori. Si tratta di una procedura semplicissima. Amazon chiama questo sistema di autenticazione “verifica in due fasi“. La seconda fase può avvenire tramite SMS oppure tramite app di autenticazione. Ecco come abilitare questo livello aggiuntivo di sicurezza:

Attivare la verifica in due passaggi su Amazon

Per attivare la verifica in due passaggi con Amazon è sufficiente accedere ad Amazon.it con il proprio account. A questo punto bisogna premere su Account e liste > Il mio account > Accesso e impostazioni di sicurezza.

A questo punto bisogna andare su Verifica in due passaggi e poi scegliere l’opzione Attiva per avviare la procedura che permetterà di proteggere il proprio account con un livello extra di protezione. Una volta attivata questa protezione, per accedere ad Amazon con il proprio account sarà necessario inserire un secondo codice oltre alla password.

Il secondo codice potrà essere ottenuto tramite:

SMS scegliendo l’opzione Numero telefonico e inserendo il proprio numero (è possibile scegliere un numero estero, cambiando il prefisso internazionale)

scegliendo l’opzione Numero telefonico e inserendo il proprio numero (è possibile scegliere un numero estero, cambiando il prefisso internazionale) App di autenticazione, generando poi un codice OTP con l’app scelta (non è necessaria la connessione); ad esempio è possibile scegliere Google Authenticator

Non è possibile scegliere entrambe le opzioni. La verifica in due fasi con Amazon, infatti, richiede la scelta del metodo da utilizzare per ricevere il codice. Completata la scelta basta seguire la procedura guidata per impostare la verifica in due passaggi con il proprio account Amazon.

In questo modo, tutte le volte che si proverà a effettuare il login sarà necessario inserire il secondo codice per completare l’operazione e poter utilizzare il proprio account. La verifica in due passaggi, una volta attivata, sarà necessaria anche per collegare un dispositivo con Alexa al proprio account Amazon.

Disattivare la verifica in due passaggi su Amazon

Impostare l’autenticazione in due passaggi per il proprio account Amazon non è un’operazione “irreversibile”. In qualsiasi momento, infatti, è possibile disattivare il secondo sistema di autenticazione e ripristinare la normale modalità di accesso al proprio account.

La procedura da seguire è la stessa vista in precedenza. Bisogna andare in Account e liste > Il mio account > Accesso e impostazioni di sicurezza e poi premere su Modifica accanto all’opzione Impostazioni della verifica in due fasi (2SV). A questo punto, basta premere su Disabilita.

Per completare l’operazione è necessario inserire il codice inviato via SMS oppure generato tramite l’app di autenticazione scelta per il proprio account. Non è possibile disattivare la verifica in due passaggi su Amazon senza inserire, per l’ultima volta, il codice inviato tramite il secondo metodo di autenticazione.