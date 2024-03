Fonte foto: Hamara / Shutterstock

Continua il programma di aggiornamento di Windows 11 con il rilascio del nuovo Moment 5 che introduce svariate novità per il sistema operativo di Microsoft. L’aggiornamento in questione è in corso di distribuzione tramite Windows Update e farà da collegamento al prossimo major update dell’OS, il nuovo Windows 11 24H2, atteso per fine anno. Il focus di Moment 5 è l’intelligenza artificiale, con novità per Copilot e nuovi strumenti per sfruttare l’AI generativa.

Windows 11 Moment 5: le novità dell’aggiornamento

Con Moment 5, Windows 11 introduce diverse novità per i suoi utenti a partire dalla possibilità di sfruttare i plug-in di Copilot, per l’integrazione di servizi di terze parti. I primi plug-in disponibili sono OpenTable e Instacart (per la prenotazione di un tavolo al ristorante e per la spesa a domicilio, rispettivamente) ma sono in arrivo anche plug-in di Shopify, Klarna Kayak e, probabilmente, di molti altri servizi.

Da notare, inoltre, che l’aggiornamento di Windows 11 introduce anche nuove capacità per Copilot, ora in grado di accedere alle impostazioni del sistema, fornire l’indirizzo IP del dispositivo, avviare le funzioni di accessibilità e altro ancora, andando così ad integrarsi sempre di più in Windows 11 e confermando la volontà di Microsoft di sfruttare al massimo l’AI per il suo sistema operativo.

Sempre per quanto riguarda l’AI, bisogna segnalare l’arrivo di nuove funzionalità che sfruttano l’intelligenza artificiale generativa per le app Foto e Clipchamp, due delle app di sistema messe a disposizione gratuitamente da Microsoft ai suoi utenti. L’AI è ora in grado di rimuovere oggetti indesiderati dalle immagini in Foto (ad esempio un oggetto sullo sfondo) e i momenti di silenzio nei video di Clipchamp.

Moment 5 porta in Windows 11 porta nuove funzionalità di accessibilità nel sistema operativo, con miglioramenti per Voice Access, per la gestione di Windows tramite comandi vocali (è anche possibile impostare comandi personalizzati per eseguire determinate operazioni). Da notare anche novità per la funzione di condivisione che ora include anche app di terze parti (come WhatsApp, Snapchat e Instagram).

Da segnalare anche un nuovo passo in avanti per l’integrazione con gli smartphone Android. Sfruttando l’app Collegamento al telefono, infatti, sarà possibile utilizzare lo smartphone come webcam del proprio computer Windows 11 oltre che accedere alle varie funzionalità già disponibili, come la sincronizzazione delle notifiche, con possibilità di risposta ai messaggi, e all’accesso al rullino.

Con Intelligent Snap, inoltre, il sistema mostra suggerimenti automatici per ottimizzare il layout delle finestre e sfruttare appieno lo spazio disponibile sullo schermo. Il nuovo aggiornamento migliora anche la scheda dei Widget, con nuovi strumenti di organizzazione, e introduce alcune funzionalità per il settore business, con una semplificazione degli aggiornamenti per i sistemi aziendali, nuovi strumenti per le presentazioni e le videoconferenze e nuove funzionalità per Windows 365 Cloud PC.

Come installare Windows 11 Moment

Il nuovo aggiornamento di Windows 11 è in fase di rilascio. Nel corso dei prossimi giorni, la disponibilità dell’aggiornamento sarà notificata su tutti i computer compatibili. È possibile verificare manualmente la disponibilità dell’aggiornamento andando nella sezione Windows Update dell’app Impostazioni. Quest’aggiornamento viene indicato come “Windows Configuration Update“. In fase di rilascio c’è anche un aggiornamento opzionale, KB5034843, che aggiunge ulteriori funzionalità come la possibilità di utilizzare il protocollo USB4 da 80Gbps.