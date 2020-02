Vodafone, come tutte le altre compagnie telefoniche, offre ai suoi clienti il servizio di segreteria telefonica impostata di default al momento dell’attivazione della scheda mobile e sulla linea fissa. Un servizio utile soprattutto in quelle occasioni in cui per diversi motivi non si è raggiungibili e che consente a chi ci contatta di lasciare un messaggio vocale. L’attivazione è gratuita ma per ascoltare i messaggi ricevuti o per personalizzare le impostazioni della segreteria, Vodafone applica dei costi.

Per alcuni utenti la segreteria è indispensabile, per altri invece soltanto una scocciatura. Se non la si utilizza è preferibile disattivarla per evitare di perdere comunicazioni importanti. In questo articolo ti mostriamo come eliminare completamente la segreteria telefonica Vodafone sulla linea di rete mobile e fissa e le diverse opzioni per limitare il servizio a seconda delle proprie esigenze.

Che cos’è e come funziona la segreteria telefonica Vodafone?

La segreteria non è altro che una casella associata ad un numero telefonico sulla quale vengono registrati i messaggi vocali. Il servizio è attivo fin da subito su tutti i numeri Vodafone ed è sempre possibile disattivarlo e riattivarlo sia sulla linea di rete mobile che fissa. La segreteria telefonica su mobile può essere attivata quando il cellulare è spento, non è raggiungibile, il numero è occupato o nei casi in cui non vuoi/puoi rispondere alla telefonata in arrivo.

Può contenere fino a 20 messaggi vocali e la durata di ciascuno non può superare i 120 secondi. I messaggi che hai ascoltato vengono cancellati dopo 3 giorni, mentre quelli che non hai ascoltato dopo 10 giorni. Quando viene registrato un nuovo messaggio in segreteria, viene inviata una notifica con un SMS.

Per quanto riguarda la linea fissa la segreteria è disponibile in automatico ma è necessario attivarla in quanto il servizio al momento dell’attivazione della nuova linea è disattivato. Puoi scegliere di attivare la tua segreteria quando il numero è occupato o in caso di mancata risposta. In quest’ultimo caso la segreteria scatta dopo circa 7 squilli che corrispondono a 45 secondi.

Quanto costa usare il servizio da mobile?

Come anticipato il trasferimento delle chiamate alla segreteria Vodafone è gratuito in Italia e nell’Unione Europea. In alcuni paesi (Repubblica di San Marino, Monaco, Svizzera, Turchia ed Albania) è invece applicato un costo che varia a seconda del piano tariffario attivo sulla linea mobile. Per ascoltare i messaggi vocali ricevuti in segreteria e per modificare le impostazioni della stessa il costo da pagare è pari ad 1,50 euro al giorno che vengono addebitati soltanto quando si utilizza il servizio.

Linea mobile: come disattivare la segreteria e come settare le diverse opzioni

Se non utilizzi la segreteria Vodafone e vuoi disattivarla completamente hai diversi modi per farlo:

accedere alla tua area personale sul sito dell’operatore cliccando sulla voce “Fai da te” che trovi in alto a destra. Se non hai effettuato la registrazione, clicca su “Fai da te”e poi su “Registrati”. Inserisci il tuo numero di telefono e clicca su Conferma Numero. Segui le successive indicazioni ed in meno di due minuti crei il tuo profilo Vodafone e potrai effettuare la modifica;

chiamare il numero gratuito 42070 e seguire le indicazioni della voce guida;

e seguire le indicazioni della voce guida; chiamare il servizio di assistenza clienti Vodafone al 190 e richiedere la disattivazione ad un operatore. In questo caso ti verranno addebitati 3,00 euro per la gestione della pratica.

Qualsiasi sia la soluzione scelta, la disattivazione totale del servizio è immediata. La casella vocale viene disabilitata inibendo la possibilità per chi chiama di lasciare un messaggio vocale. Non potrai più accedere al 42020 e quindi riascoltare i messaggi salvati precedentemente in segreteria.

Se invece vuoi mantenere il servizio attivo ma vuoi soltanto inibire la possibilità di lasciare un messaggio vocale in segreteria per chi ti chiama non dovrai fare altro che comporre sul tuo cellulare il codice ##002# e premere l’icona per far partire la telefonata. In questo modo non perdi l’accesso al 42020 e potrai riascoltare i messaggi salvati in segreteria prima della disattivazione del servizio.

Se possiedi un iPhone ti basterà cliccare semplicemente sul tasto della segreteria per riascoltare i messaggi già ricevuti. Dopo aver digitato il codice ##002# se contatti il 42020 ti verranno addebitati 1,50 euro al giorno (in caso di utilizzo). Per i possessori di iPhone, Vodafone, nel caso di utilizzo accidentale riconosce un rimborso. Per conoscere le modalità previste contatta il Servizio Clienti.

Potresti però anche decidere di usufruire della segreteria telefonica soltanto in determinate circostanze. Per modificare le opzioni ti basterà comporre dei codici sul tuo cellulare e seguire lo stesso procedimento che abbiamo esposto in precedenza (codice+tasto per chiamare).

Quando il telefono è spento o non raggiungibile: per l’attivazione digita **62*+39 e numero di cellulare# e clicca sull’icona per chiamare. Facciamo un esempio: digita **62*+393407654321# e chiama. Per disattivare il servizio il codice è ##62# Quando il numero è occupato: digita **67*+39 e numero di telefono. Fai partire la telefonata per attivare il servizio di segreteria. Per disattivarla il codice da digitare è ##67# Quando non puoi o non desideri rispondere ad una telefonata: il codice da utilizzare è **61*+39 seguito da 34 e numero del cellulare#. Per disattivare l’opzione digita ##61# Deviare tutte le chiamate in arrivo alla segreteria telefonica (anche quando il cellulare è acceso): per l’attivazione il codice è **21*+39 seguito da 34 e numero del cellulare# mentre per la disattivazione ##21#

Infine è possibile modificare il numero di squilli standard dopo i quali scatta la segreteria. Per fare ciò basta digitare sul proprio smartphone **61*34NUM**T# e cliccare come sempre sull’icona per chiamare. NUM sta per il prefisso ed il numero telefonico e T è il numero di secondi che si vuole impostare (compreso dai 5 ai 30 secondi, dai 2 agli 8 squilli).

I secondi vanno considerati di 5 in 5, dunque potrai impostare la segreteria dopo: 5-10-15-20-25-30 secondi. Supponiamo che tu voglia settare la segreteria dopo 15 secondi, il codice da digitare sarà **61*34393407654321**15#. Inserendo un valore non adeguato, visualizzerai sullo schermo del tuo smartphone un messaggio di errore.

Eliminare la deviazione di chiamata in segreteria da smartphone e iPhone

Puoi disattivare il trasferimento delle chiamate in segreteria anche da smartphone e iPhone dalle Impostazioni. Per Android ti basta pigiare sull’icona che utilizzi per chiamare e poi su (…) o la voce Altro. Cerca la voce Impostazioni di inoltro/trasferimento chiamata e configura le opzioni che preferisci. Se hai un iPhone il percorso è il seguente: Impostazioni > Telefono > Inoltro chiamata. Puoi disattivare/attivare il servizio spostando l’apposita levetta su OFF/ON. Una volta modificate le impostazioni ti consigliamo di fare dei test per verificare che le impostazioni settate rispondano in modo corretto. Nel caso in cui non dovesse funzionare, fai riferimento ai codici o alle indicazioni che abbiamo fornito in precedenza.

Linea fissa Vodafone: disattivazione del servizio di segreteria

A differenza di quanto accade per la linea mobile, la segreteria sulla linea fissa va prima attivata. Se in seguito vuoi disattivare il servizio e/o modificare le impostazioni hai a disposizione diversi alternative:

puoi collegarti al sito dedicato (http://vodafone.station oppure http://192.168.1.1) con la tua Vodafone Station . Ti basterà cliccare sulla voce Telefono e poi su Configurazioni per modificare le impostazioni;

. Ti basterà cliccare sulla voce Telefono e poi su Configurazioni per modificare le impostazioni; puoi seguire gli stessi passaggi sull’ App per Vodafone Station e apportare comodamente le modifiche da smartphone o iPhone;

e apportare comodamente le modifiche da smartphone o iPhone; direttamente sul telefono fisso Vodafone seguendo questo percorso: Menu, Impostazioni Chiamate, Deviazione di Chiamata. Seleziona infine l’opzione per disattivare il trasferimento di chiamata alla segreteria in qualsiasi circostanza;

chiamando dal tuo numero fisso il 40240 o il 3402002240 se utilizzi un’altra linea telefonica ma ricorda che avrai bisogno del tuo codice segreto (per scegliere/modificare il codice chiama il 41010 e segui le indicazioni fornite dalla voce guida).

Hai bisogno di altre informazioni sulla segreteria telefonica Vodafone?

Come per qualsiasi altro servizio anche per la segreteria telefonica Vodafone risponde alle esigenze dei propri clienti con il Servizio Clienti. Con le indicazioni che ti abbiamo fornito non dovresti incontrare difficoltà per disattivare la segreteria telefonica ma per qualsiasi dubbio o per richiedere maggiori informazioni sul funzionamento e gli eventuali costi del servizio (laddove previsti), puoi contattare gratuitamente il Servizio Clienti. Scegli la soluzione che preferisci per richiedere assistenza: