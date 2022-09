Come è fatto il nuovo tablet Fire HD 8 di Amazon

In attesa dell’evento online del 28 settembre, durante il quale presenterà molto probabilmente la nuova gamma di smart speaker Echo, Amazon ha già annunciato l’arrivo del modello 2022 del suo piccolo tablet Fire HD 8, disponibile anche nella variante Fire HD 8 Plus (che però non arriverà in Italia). Si tratta dei due modelli di fascia bassa della gamma Amazon Fire HD, con specifiche tecniche essenziali e destinati all’uso con app social, di streaming, alla navigazione Web e ad altri compiti di base.

Amazon Fire HD 8: caratteristiche tecniche

Amazon Fire HD 8 è l’unico modello che vedremo in Italia ed è basato su un chip a sei core (Amazon non dichiara quale) con frequenza di 2 GHz e 2 GB di RAM. Lo spazio di archiviazione è pari a 32 o 64 GB, in base alla versione scelta e sempre espandibile fino a 1 TB con microSD, mentre lo schermo è un LCD IPS da 8 pollici con risoluzione di 1.280×800 pixel.

La fotocamera frontale, utile per fare videochiamate, è da 2 MP, come anche quella posteriore. Il tablet è dotato di porta USB-C, jack da 3,5 millimetri per le cuffie e connessioni WiFi e Bluetooth 5.2. Amazon non dichiara la capacità della batteria, ma afferma che il tablet offre 13 ore di autonomia "per leggere, navigare sul web, guardare video e ascoltare musica".

Come tutti gli altri tablet di Amazon, anche il nuovo Fire HD da 8 pollici ha un sistema operativo proprietario, molto simile ad Android ma non compatibile con le app Android (c’è uno store apposito, integrato nel tablet, ricco di app compatibili). Ancora come tutti gli altri tablet di Amazon, anche il Fire HD 8 2022 è venduto in con o senza pubblicità nella schermata di blocco.

Amazon Fire HD 8 2022: quanto costa

Il prezzo del Fire HD 8 di Amazon si mantiene basso, anche in versione 2022: il modello 2/32 GB con pubblicità costa 114 euro, quello 2/32 GB senza pubblicità costa 129 euro, quello 2/64 GB con pubblicità costa 144 euro e quello 2/64 senza pubblicità costa 159,99 euro (ma sarà disponibile solo il 19 ottobre).

Amazon Fire HD 8 – Modello 2022 – Versione 2/32 con pubblicità

Amazon Fire HD 8 – Modello 2022 – Versione 2/32 senza pubblicità

Amazon Fire HD 8 – Modello 2022 – Versione 2/64 con pubblicità

Amazon Fire HD 8 – Modello 2022 – Versione 2/64 senza pubblicità