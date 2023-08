Fonte foto: 123RF

Se non ci fosse, non bisognerebbe inventarla. La precisazione negativa è d’obbligo quando si parla della zanzara: è la presenza fissa dell’estate e senza dubbio quella meno gradita per via dei suoi morsi che spesso non danno tregua. Ci sono persone che diventano facilmente bersagli di questo insetto e in alcuni casi proteggersi sembra quasi impossibile.

Prima di tutto bisogna ricordare che le zanzare sono animali dalla furbizia innata che si fanno guidare principalmente da due sensi, l’olfatto e la vista. Ci sono però altri elementi che incidono nella loro “preferenza” che porta poi alla famigerata e fastidiosa puntura. Evitare quest’ultima non è poi così complicato, basta affidarsi a pochi e semplici consigli.

Come evitare il fastidioso morso di zanzara

Fondamentale è stare alla larga dai ristagni d’acqua se si vuole impedire alla zanzara di diventare il peggior incubo di sempre. Questi insetti, infatti, amano proprio i ristagni per depositare le loro uova, di conseguenza bisognerebbe non rendere più semplice il loro morso con sottovasi, annaffiatoi e grondaie. Un altro consiglio è quello di affidarsi ai tanti “doni” della natura. Se c’è un balcone in casa, ad esempio, piantare qualche erba aromatica aiuterà ad allontanare le zanzare. In particolare possono essere di grande aiuto la menta, il rosmarino, il basilico e la citronella che emanano odori insopportabili per l’animale.

Sempre a proposito di citronella, le candele a base di questa essenza rappresentano una delle soluzioni ottimali per allontanare le zanzare e non avere a che fare con punture dolorose e irritanti. Non ci sono però soltanto i repellenti, naturali o meno, a venire in soccorso. Spesso è l’abbigliamento a fare la differenza. Ad esempio, uno dei “trucchi” che possono tornare utili è quello di indossare degli abiti di tonalità neutra o più chiara. È stato accertato come le zanzare siano attratte dai colori scuri, di conseguenza anche il guardaroba può scongiurare il rischio di ronzii continui e bolle improvvise.

Cibi a prova di zanzara

E che dire dell’alimentazione? Quando l’estate è in pieno svolgimento, si cerca di mangiare in maniera diversa, per non appesantirsi e non sudare in modo eccessivo. Lo stesso discorso vale in relazione alla zanzara e al suo morso. Il consumo di alcol, infatti, andrebbe ridotto, come pure quello di alimenti piccanti e delle bevande gassate. Si tratta di cibi che provocano una maggior produzione di anidride carbonica che a sua volta attira il fastidioso insetto. In alternativa è consigliabile puntare sulla frutta e sulla verdura, entrambe rinfrescanti e salutari.

A questo punto sorge spontanea una domanda: esistono oppure no delle barriere fisiche o materiali per proteggersi dal morso di zanzara? Le più efficaci sono senza dubbio le zanzariere, ma forse in pochi sanno che anche i ventilatori (piuttosto frequenti in casa in questo periodo dell’anno) permettono di ottenere lo stesso risultato. Il vento che circola in un determinato ambiente, infatti, è un intralcio da non poco al volo dell’animale che quindi viene ostacolato nei suoi movimenti. Le soluzioni, quindi, sono spesso molto più semplici di quello che si potrebbe immaginare, ma soprattutto capaci di rendere i mesi estivi meno complicati.