Come difendersi dagli inviti spam del calendario dell'iPhone

Fonte foto: FellowNeko / Shutterstock

Può capitare di ricevere un numero elevato di inviti ad eventi tramite il Calendario dell’iPhone. Spesso, chi usa il calendario per lavoro deve gestire decine di inviti (per riunioni, call etc.) ogni settimana. In altri casi, però, è possibile dover fare i conti con veri e propri inviti spam. Chi ha un iPhone può regolare le impostazioni di iCloud in modo da proteggere il proprio calendario da questo particolare tipo di spam.

Cosa sono gli inviti spam

Gli inviti ad un evento tramite il Calendario di iPhone (legato all’indirizzo e-mail utilizzato per creare il proprio ID Apple) possono essere anche spam, spesso finalizzati a vere e proprie truffe informatiche, come, ad esempio, truffe di phishing. Il meccanismo è semplice: l’utente viene invitato ad un evento tramite il Calendario. Quest’evento potrebbe essere semplicemente un metodo per pubblicizzare un sito web o un sistema per attirare l’utente in una vera e propria truffa. Per questo motivo, quando si riceve un invito da uno sconosciuto è opportuno prestare la massima attenzione.

Come gestire gli inviti su iPhone

Tra le Impostazioni del proprio iPhone è possibile gestire, nei minimi dettagli, le modalità di ricezione degli inviti tramite il Calendario. La procedura da seguire è molto semplice. Come prima cosa, è necessario aprire l’app Impostazioni e poi premere sul proprio ID Apple, posizionato in alto.

Il passaggio successivo è scegliere iCloud e poi selezionare Mostra tutto > Calendario su iCloud. Qui è possibile disattivare l’opzione Usa su questo iPhone, in modo da evitare di ricevere inviti. Quest’opzione è consigliata nel caso in cui si utilizzi un altro calendario (come Google Calendar).

Andando in Impostazioni account > Invia e ricevi è possibile personalizzare le opzioni di notifica degli inviti e dei vari eventi. Nella nuova scheda sarà necessario andare in Ricezione e, premendo sul proprio indirizzo e-mail, scegliere se ricevere gli inviti tramite Notifiche oppure Email.

Di default, gli inviti arrivano tramite notifiche. Per evitare di ricevere tante notifiche di questo tipo, quindi, è possibile selezionare l’opzione Email. In questo caso, in caso, quindi, ogni invito ricevuto sarà notificato con una email, risultando meno fastidioso rispetto a una notifica.

Segnalare come spam un invito

Per segnalare come spam un invito ricevuto tramite il Calendario di iCloud su iPhone basta collegarsi ad iCloud.com, effettuando il login con il proprio ID Apple. Successivamente bisogna premere su Calendario e poi sull’invito da segnalare. A questo punto, basterà scegliere Segnalazione di invito indesiderato per segnalare ad Apple che l’invito ricevuto potrebbe essere, in realtà, un invito spam.