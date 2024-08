Fonte foto: DANIEL CONSTANTE/Shutterstock

Nonostante le minacce di ban da parte degli USA, che potrebbero portare al blocco del social, TikTok non intende rallentare la sua crescita sul mercato globale. Per sostenere tale crescita è in arrivo una nuova funzione: le chat di gruppo. In questo modo, il social punta ad affermarsi non solo come app per la fruizione di contenuti ma anche come app di messaggistica, entrando in contrasto diretto con WhatsApp e altri servizi analoghi.

Come usare le chat di gruppo di TikTok

Le chat di gruppo su TikTok seguono un meccanismo analogo a quello già visto su altre app di messaggistica e su altri social, come Instagram. Gli utenti del social hanno la possibilità di creare gruppi di conversazione o entrare in gruppi già esistenti, su invito.

Il limite massimo di utenti che possono far parte di una chat di gruppo è fissato, per il momento, a 32 (compreso chi ha creato il gruppo). Per creare una chat di gruppo è sufficiente aprire l’app di TikTok e toccare su Posta in arrivo in basso, scegliendo poi Chat, in alto.

È anche premere sul nome di un proprio contatto nell’elenco dei Messaggi e poi premere su Altre opzioni… in alto per creare un gruppo con l’utente selezionato e poi aggiungere altri utenti. Dopo aver selezionato gli utenti da includere nel gruppo, sarà sufficiente premere su Inizia chat di gruppo per completare la creazione del gruppo.

La creazione del gruppo può avvenire anche premendo sul tasto Condividi di un video e poi, tra le opzioni di condivisione, scegliendo Crea chat di gruppo con gli amici. A questo punto, sarà sufficiente selezionare gli amici con cui condividere il video (e con cui avviare una chat di gruppo) e poi completare l’opzione premendo Invita.

Per entrare in un gruppo già esistente, invece, bisogna andare in Posta in arrivo e poi selezionare l’invito ricevuto che andrà accettato premendo su Entra a far parte del gruppo. È possibile ricevere inviti solo da amici a meno che nelle Impostazioni dell’app l’utente non attivi il blocco alla ricezione degli inviti, selezionando l’opzione Nessuno.

Quando arrivano le chat di gruppo di TikTok

TikTok ha già annunciato la disponibilità delle chat di gruppo all’interno del social. Attualmente, però, solo una parte degli utenti può già usare questa nuova funzione, che sarà resa disponibile progressivamente nel corso dei prossimi giorni, con un aggiornamento dell’app. Per verificare la disponibilità delle chat di gruppo per il proprio account è sufficiente accedere alla sezione messaggistica dell’app.