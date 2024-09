Come attivare l'antispam su Google Messaggi

Fonte foto: Mojahid Mottakin / Shutterstock.com

Sono sempre di più i messaggi ingannevoli che riceviamo sottoforma di SMS o di email, pertanto è estremamente importante adottare dei sistemi di protezione e antispam. Lo spam, infatti, può essere estremamente pericolo e portare ad una perdita di informazioni personali, di denaro, all’installazione di applicazioni e alla diffusione di malware e virus che potrebbero danneggiare il dispositivo.

Google, ben consapevole dei rischi in cui gli utenti possono quotidianamente incappare, ha deciso di alzare la guardia e implementare nuove soluzioni su Google Messaggi, l’app di punta per la ricezione di SMS e altri tipi di comunicazione per chi ha un dispositivo Android. Nel dettaglio verranno impiegati modelli basati sull’intelligenza artificiale che incrementeranno la protezione dallo spam. L’individuazione dei messaggi potenzialmente dannosi diventerà, così, più efficace.

Google Messaggi: come funziona il rilevamento Spam

La funzione Rilevamento spam di Google è sempre stata presente su Google Messaggi, ma ora sta per migliorare ulteriormente. La novità della funzionalità sono già in via di diffusione. L’obiettivo del colosso di Mountain View è quello di bloccare tutti gli SMS che contengono spam e che sono potenzialmente pericolosi per l’utente, evitando che quest’ultimo li riceva e che possa cliccare su link malevoli.

Tutti i messaggi ritenuti pericolosi vengono segnalati e spostati in automatico in una Cartella spam. L’utente, pertanto, ha la massima libertà d’azione e può sempre controllare ciò che ha ricevuto ed individuare eventuali SMS che sono stati indicati come pericolosi e che, invece, sono stati ricevuti da amici, colleghi o parenti.

Attraverso l’apprendimento automatico, Google è in grado di comprendere sempre più facilmente e in maniera molto efficace quali sono i messaggi spam. Ad indicarlo sono spesso i numeri di telefono da cui provengono, la presenza di un testo sospetto e l’analisi dei link contenuto nel messaggio. In questo modo è in grado di individuare anche le truffe di nuova diffusione.

Per l’addestramento del modello AI che individua i messaggi spam, non vengono utilizzati gli SMS privati, ma solo ed esclusivamente i messaggi non crittografati. Google, quindi, resta attento alla tutela della privacy degli utenti. Il rilevamento dello Spam viene eseguito in tempo reale.

Come attivare il rilevamento Spam su Google Messaggi

La funzione Rilevamento spam viene sempre attivata di default su Google Messaggi. Tuttavia, è un’opzione facoltativa, che può essere disattivata in base alle esigenze e ai desideri dell’utente. Infatti, come già detto, è quest’ultimo ad avere il massimo controllo sull’applicazione.

Per gestire la protezione spam avviare Google Messaggi sul proprio dispositivo e toccare sulla propria immagine di profilo in alto a destra. Selezionare Impostazioni di Messaggi e, successivamente, Protezione antispam. Attivare o disattivare l’interruttore.

L’utente può, poi, indicare a Google un errore di valutazione, toccando su Segnala come spam un messaggio pericoloso non individuato, o Segnala come non spam un messaggio erroneamente dirottato nella Cartella spam.